Slik skal prinsesse Ingrid Alexandra feires

Arrangementet finner sted i Oslos nye bibliotek, Deichman Bjørvika. Til middagen blir det invitert representanter fra hele landet fra nord til sør, både representanter for offisielle institusjoner og enkeltpersoner, i tillegg til prinsessens nærmeste familie.

Det melder kongehuset i en pressemelding onsdag.

Feiringen er planlagt 16. juni.

– Myndighetsdagen er en stor begivenhet i alle unge menneskers liv. Det gjelder ikke minst for en tronarving som skal representere Norge og det norske folk, og jeg ser frem til å feire denne store dagen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Storslått middag

Festmiddagen vil by på både musikk- og andre kulturinnslag. Dette er for å sette søkelys på kongehusets plass i dagens moderne og mangfoldige Norge, skriver kongehuset i pressemeldingen.

I tillegg vil flere idrettsutøvere, forskere, kulturpersonligheter og andre som har utmerket seg på sine områder bli invitert til arrangementet.

Fredag 17. juni skal Ingrid Alexandra også feires med en gallamiddag på Slottet.

Norges neste tronarving

På selveste 18-årsdagen 21. januar fortalte prinsessen om livet som Norges neste tronarving.

– Jeg er veldig takknemlig for den muligheten jeg har, og tenker at jeg kan gjøre veldig mye med det. Man kan selvfølgelig drømme seg bort og undre seg på hvordan et helt annet liv hadde vært. Det gjør jo jeg også. Men det er ikke det livet jeg lever, så det er vanskelig å forestille seg å ikke være i den rollen jeg er i.

Det sier prinsesse Ingrid Alexandra i sitt første store intervju med NRK. Hvor hun forteller om sine fremtidsplaner, sitt syn på rollen som tronarving og hvordan det påvirker hverdagslivet.

18-åringen er nummer to i arverekken, etter sin far kronprins Haakon.