Russland-ekspert: – Fortsatt store styrker ved Ukraina-grensen

Seniorforsker Jakub M. Godzimirski mener signalene fra Russland nå er positive, men at det er for tidlig å slappe av.

Onsdag morgen melder det russiske forsvarsdepartementet at militærøvelsen på Krim-halvøya avsluttes, og at styrker trekkes tilbake til sine baser.

Også tirsdag morgen kom det meldinger om at enkelte styrker skulle tilbake til sine baser.

Foreløpig er ikke tilbaketrekningen bekreftet av andre kilder enn russiske.

– Det er et positivt tegn, at disse meldingene kommer, men det er likevel litt tidlig å puste lettet ut. Vi må nok smøre oss med tålmodighet og se hva som kommer videre, sier seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til TV 2 onsdag morgen.

– Kun en liten del

Godzimirski har forsket på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i over 20 år.

– Vi må huske at denne krisen har utspilt seg langs hele Ukrainas grense – så Krim-delen er kun en liten del av dette. Selv om de trekker tilbake styrker fra Krim, vil det være fremdeles være store styrker utplassert langs landets grenser, sier han.

Han understreker at å trekke tilbake enkelte soldater kan være et ledd i en de-eskalering, men at det er for tidlig å si hva dette vil ha å si.

Høyere terskel for invasjon

Situasjonen ved Ukrainas har lenge vært svært spent. Russland har sendt over 100.000 soldater til grensen.

I flere uker har en rekke statsledere diskutert situasjonen og forsøkt å dempe spenningsnivået mellom de to landene.

Godzimirski tror terskelen for å gå til en invasjon har blitt stadig høyere i løpet av de siste ukene for Russland.

– Russlands har hele tiden benektet at de planlegger en invasjon, og har hevdet de har militærøvelser. De har påstått at dette med invasjon er et vestlig påfunn. Da blir terskelen for en invasjon høyere og høyere, sier han.

Han mener Russland plasserte ut styrkene sine for å få en bedre forhandlingsposisjon. 17. desember sendte de en rekke krav, blant annet at Ukraina ikke skulle kunne bli NATO-medlem. Disse kravene er blitt avvist.

– Nå har det gått flere måneder, og de starter en tilbaketrekning, uten at de har fått det de ønsket seg. Russland har oppnådd noen strategiske gevinster, ved at andre land nå snakker med dem om viktige ting, men faren er at de har svekket sin rolle som stor sikkerhetspolitisk aktør, sier han.

– Ingen liker en kranglete nabo.