Henrik Kristoffersens OL-slalåm endte med den sure 4.-plassen.

Sebastian Foss-Solevåg tok bronse på onsdagens OL-slalåm. På den sure 4.-plassen bak ham, endte Henrik Kristoffersen. Under Discoverys sending av rennet, var Tom Stiansen gjest. Han fikk samme plassering under OL i Nagano i 1998.

– Jeg synes det var kjipt der og da, men sånn i ettertid så ser jeg jo at for min del var det en bra prestasjon. Så Henrik skal huske på det at det bare var tre andre som var bedre enn ham i dag. Det er ikke noen krise, sa Stiansen i kanalens sending, og la til:

– Men jeg vet ikke hva Henrik synes!

Hva Kristoffersen synes, ga han selv uttrykk for i sitt intervju med Discovery kort tid etter rennet.

– Jeg driter i hva Tom Stiansen sier, for å si det sånn. Jeg har tre 4. plasser på rad i VM-renn, og 4. plass nå. Det er sånn det er, én må bli nummer fire, og i dag ble det meg. Hva skal jeg si? Jeg kan ikke legge meg ned å grine. Det er jeg som kjører for sakte, rett og slett. Helt klart verdig vinner, og verdig pall, sa Kristoffersen til kanalen.

Henrik Kristoffersen lå på andreplass etter førsteomgangen. I finalen åpnet 27-åringen offensivt, men tapte tid gjennom løypen, og endte som nummer fire.

– Jeg har sikkert hatt det bedre, men det er sånn livet er. Noen må bli nummer fire også. I dag ble det dessverre meg. Jeg kjører for dårlig ned siste henget. Jeg kjente det da jeg kjørte at det gikk altfor sakte ned siste henget, sier Kristoffersen til TV 2.

Før finalen, mens Kristoffersen ennå lå på andreplass, ble det stukket en betydelig raskere løype.

– Jeg føler meg ikke helt trygg... Det er ikke World Cup-forhold fra halvveis og ned i alle fall. Jeg er ikke helt trygg på meg selv på de forholdene og de slagene. Da kjører jeg i, og jeg har ingen andre å skylde på enn meg selv, sier han.