Klæbo og Valnes sikret Norge gullet: – Et mesterstykke

Se hvordan Klæbo spurtet Norge til gullet i Sportsnyhetene øverst!

Norge gjennomførte en mer eller mindre helt taktisk perfekt lagsprint i OL-løypene onsdag. Johannes Høsflot Klæbo stakk fra konkurrentene Finland og Russland på oppløpssiden og sikret Norge gullet.

Klæbo tangerer dermed Thomas Alsgaards fem OL-gull. Det er nest flest gull på herresiden i langrenn i OL-historien. Bjørn Dæhlie vant hele åtte OL-gull.

– Lett er det aldri, men jeg synes vi gjør en kjempebra jobb i dag. Erik gjør en sisteetappe som er helt enorm. Han får Iivo og Bolsjunov til å se ut som smågutter og da blir man motivert. Da ville jeg ikke gjøre noe feil, sa Klæbo til TV 2 etter gulltriumfen.

TV 2-ekspert Petter Northug sa i studio at Klæbo brukte finnen og russeren som «brikker» før gullet.

– Det er som jeg har sagt tidligere, han (Northug) begynner å kjenne meg godt, så jeg må passe på hva jeg gjør fremover nå. De kjørte bra på i langbakken, så på toppen der, så følte jeg at jeg tok noen ekstra tak på veien ned. Jeg hadde god fart ned fra sistebakken og derfra var det bare fullt kjør uansett, smilte Klæbo i intervjuet med TV 2.

JUBEL: Erik Valnes og Johannes Høesflot Klæbo kunne juble for gullet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Samme Northug mente at han aldri hadde sett Erik Valnes bedre enn i lagsprinten. Det er gullvinneren enig i.

– Ja, det er jo kanskje det. Olympisk gullmedalje er vel det råeste det. Det er artig å høre det fra en storhet, svarte Valnes da han fikk høre rosen fra skikongen.

Han oppsummerte egen prestasjon slik:

– Jeg merket at Bolsjunov trådde gassen ganske langt inn på andreetappen og det var altfor lett å være med. Da tenkte jeg «nå skal han få svette» på den siste. Det er ingen følelse som er bedre når du ser at andre legger så mye i det og det er lett å være med. Da blir planen å kjøre hardt på siste. Jeg tror jeg startet tidlig nok, det gjorde jeg. Det var godt å se at han også kan få puste litt, sa han om duellen med den russiske bjørnen.

– Klæbo mente at du fikk konkurrentene til å se ut som smågutter?

– Det er jo bra det. Akkurat det jeg prøvde på. Jeg skulle ha noe på dem på en klassisk sprintvariant, så det hadde vært skuffende om de fikk meg til å se ut som en smågutt. Det er klart, det er OL og en spesiell anledning, så det er veldig deilig å skinne litt her.

– Planen ble fulgt til punkt og prikke

Klæbo hyllet først og fremst laget etter gullet.

– Vi har jobbet hardt hele gjengen. Vi hadde lagmøte i går, og alle var med og bidro. Når det er stafett, så er det et lag. Å reise kjerringen og svare med en gullmedalje etter sølvet, er det ikke vi som fortjener kred for. Det er en seier for hele laget, mente han.

Trener Arild Monsen mener planen som ble lagt før gullet ble fulgt til punkt og prikke.

– Vi hadde en plan som ble fulgt til punkt og prikke. Selvfølgelig, vi er godt vant til at Johannes leverer i sånne sammenhenger, men litt ekstra med Erik Valnes som får god matching av to kanoner i det OL-et her. Han gjorde det bra, sa Monsen til TV 2.

– Det er hans største prestasjon, ingen tvil om det. Det var kjekt. Stor jubel i Bardu og Søreisa i dag, gliste han om Valnes prestasjon.

– Man var aldri sikker, men vi snakket jo med dem mellom etappene og jeg spør om det er mer på tanken før han skal ut på siste etappen. Han sa: «ingen fare, jeg har mer på tanken», oppsummerte treneren.

Ekspertene: – Et mesterstykke

Langrennslegenden Petter Northug var mektig imponert over det både Erik Valnes og Johannes Høfslot Klæbo viste på lagsprinten.

– Det var rått, sa TV 2-ekspert Petter Northug etter målgang.

– Dette er det beste vi har sett av Valnes noensinne, slo han fast, før han også roste Klæbos sluttspurt:

– Klæbo ønsker lavest mulig fart opp den første bakken. Han bruker egentlig de to andre som brikker og gjør alt riktig. Han får en posisjon over siste bakketopp der han kan leke seg, sa Northug.

– Den sprinten de leverte her, var et mesterstykke, konkluderte TV 2-kommentator Marius Skjelbæk etter Norges fenomenale gull.

Norge stilte som regjerende OL-mester på lagsprinten etter gullet fra lekene i Pyeongchang i 2018. Da gikk Klæbo og Martin Johnsrud Sundby til topps i fri teknikk.

Langrennsgutta avslutter med femmila i Beijing-OL på lørdag.

Sju OL-medaljer

Der kan Klæbo sikre sin åttende OL-medalje.

Med sju medaljer i OL går 25-åringen opp til delt tredjeplass på listen over mannlige langrennsløpere med flest OL-medaljer.

Dæhlie topper også den listen med 12 medaljer, etter å ha tatt åtte gull og fire sølv i løpet av sin OL-karriere. Andreplassen på listen tilhører svenske Sixten Jernberg, som vant fire gull, tre sølv og to bronsemedaljer gjennom tre OL i Cortina d'Ampezzo (1956), Squaw Valley (1960) og Innsbruck (1964).

Om fire år er det på nytt OL i Cortina d'Ampezzo. Der kan Klæbo fort vinne flere OL-medaljer.

Hittil i Beijing-OL har det blitt gull på sprinten, bronse på 15-kilometeren og sølv på stafetten. I Pyeongchang for fire år siden ble det gull på den individuelle sprinten, stafetten og lagsprinten.

TOK GULL IGJEN: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Revansj for Valnes

At Klæbo skulle gå lagsprinten i Beijing var en selvfølge, men hvem som skulle bli makkeren hans var usikkert inntil laguttaket kom tirsdag.

Valnes var makkeren til Klæbo da duoen vant lagsprinten i VM i Oberstdorf for ett år siden, men før lagsprinten i Beijing hadde Valnes slitt i OL og blitt vraket til stafetten.

Mannen som tok plassen hans, Emil Iversen, gikk ingen god etappe da Norge endte med sølv, langt bak gullvinner ROC. Valget av Iversen var kontroversielt, spesielt ettersom uttaket kom dagen etter at trønderen kritiserte landslagsledelsen i et intervju med NRK.

Bakgrunnen for kritikken fra Iversen, var at han følte seg «dolket i ryggen» etter at han ble vraket til mennenes 15 kilometer klassisk, der Valnes ble foretrukket. Valnes fikk det ikke til å stemme på 15-kilometeren og endte på 15.-plass.

Derfor smakte det nok ekstra godt for ham å hente inn Bolsjunov på sin siste etappe og gi Klæbo utgangspunktet som var nok til å sikre gull.

Tuktet den russiske bjørnen

Som ventet gikk Erik Valnes opp i ryggen på de andre forhåndsfavorittene, Aleksander Bolsjunov på sin åpningsetappe.

Norge la seg helt i tet og kontrollerte på de første etappene. På runde to forsøkte Bolsjunov å stikke, men Valnes holdt følge.

– De spilte en vakker duett sammen. En kjempeveksling av Norge. Det var en kontrollert åpning, og Klæbo fikk det som han ville, konstaterte TV 2-ekspert Petter Northug etter Norges første etapper.

– Det var et sjokkangrep. Men Valnes leverte en kjempeetappe og gjorde alt riktig, mente Northug etter Bolsjunov forsøkte å stikke.

Johannes Høsflot Klæbo gikk i likhet med Valnes kontrollert i tetfeltet. Igjen holdt han følge med Bolsjunov, og passerte etterhvert den russiske bjørnen. Han sendte Klæbo ut 0,4 bak Finlands Niskanen på siste etappe.

– Dette er rått av Valnes, roste Northug.

Norge, Russland og Finland kjempet om det edleste metallet før oppløpssiden. Der viste Klæbo sin styrke og sikret Norge gullet foran Finland og Russland.

Norge vant semifinaleheatet – Terentjev gikk over ende

Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes gikk i det første semifinaleheatet. Der møtte de blant annet Finland og Frankrike, som også var noen av medaljefavorittene.

Feltet holdt seg samlet gjennom store deler av semifinaleheatet. Den norske finaleplassen var imidlertid aldri i fare. På siste runden gikk Klæbo i front og holdt fokus helt inn. Han gikk inn Norge enkelt inn til seieren foran Frankrike, Finland og Canada.

I den andre semifinalen gikk sølvvinnerne fra OL i 2018, ROC, regnet som det sterkeste laget. Aleksander Bolsjunov og bronsevinneren fra den individuelle sprinten, Aleksander Terentjev, gikk lagsprinten for russerne.

Til tross for at Terentjev mistet balansen og falt på sin tredje etappe, og tapte 6,4 sekunder på det, gikk de videre etter å ha blitt nummer fem i sitt heat etter photofinish. De gikk videre som lucky looser. Italia vant semifinaleheatet foran Sverige.

Klæbo tok gull i lagsprint i PyeongChang, i fri teknikk, sammen med Martin Johnsrud Sundby for fire år siden.

Klæbo skal jakte verdenscupseieren etter OL

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo stiller i Lahti, Drammen og Holmenkollen etter OL.

Landslagstrener Arild Monsen sier til Adresseavisen at Klæbos opplegg etter OL er spikret. Han skal gå for verdenscuppoeng i kampen om sammenlagtseieren. Det betyr renn allerede i Lahti helga etter OL.

– Han skal gå de neste verdenscuprennene. Bare se hvordan han ligger an sammenlagt. Vi ønsker å vinne verdenscupen, sier Monsen.

Klæbo leder verdenscupen med 368 poeng ned til Aleksander Bolsjunov, som er i ferd med å bli langrennskongen i OL. De to duellantene skal opp mot hverandre på femmila, som i VM i fjor endte med at Klæbo ble disket fra gullet etter å ha felt russeren på oppløpet.