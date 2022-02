Russland: Militærøvelsen på Krim-halvøya avsluttes

Det russiske forsvarsdepartementet kunngjør at militærøvelsen på Krim-halvøya avsluttes og at styrker trekkes tilbake fra området.

Nyheten ble formidlet av det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti onsdag morgen.

– Enheter fra Det sørlige militære distriktet, som har fullført sin deltakelse i taktiske øvelser, forflytter seg til sine permanente utgangsstillinger, opplyser forsvarsdepartementet i Moskva.

Nyhetsbyrået har publisert en video fra det russiske forsvarsdepartementet som angivelig viser militære kjøretøy som krysser Krim-brua.

Russlands president Vladimir Putin kunngjorde tirsdag at det er innledet en delvis tilbaketrekking av styrker fra grenseområdene mot Ukraina.

USA og andre vestlige land har imidlertid svart med at de ønsker bevis for at tilbaketrekkingen virkelig skjer.

Krim-halvøya er folkerettslig ukrainsk territorium, men ble annektert av Russland i 2014.

Situasjonen ved Ukrainas har lenge vært svært spent. Russland har sendt over 100.000 soldater til grensen. I flere uker har en rekke statsledere diskutert situasjonen og forsøkt å dempe spenningsnivået mellom de to landene.

– Stabil sikkerhetssituasjon

Ukrainas forsvarsminister sier at sikkerhetssituasjonen er stabil, og at den siste trusselvurderingen ikke inneholder noe uventet.

Forsvarsminister Oleksij Reznikovs uttalelse ble onsdag morgen sendt på ukrainsk fjernsyn, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Her sier han også at Ukrainas væpnede styrker fortsetter en landsomfattende militærøvelse, og at Hviterusslands militærattaché vil være til stede.

Den ukrainske forsvarsministeren Oleksij Reznikovs Foto: Mykola Tymchenko

Hviterussland og Russland har den siste tiden gjennomført en stor militærøvelse ved Ukrainas grenser.

Hviterussland har forsikret Ukraina om at det ikke eksisterer noen militær trussel mot Ukraina fra hviterussisk territorium.

Reznikov sier også at han skal delta på et virtuelt møte med Natos forsvarsministre torsdag.

Uenighet om optimisme

Frankrikes president Emmanuel Macron reiste i forrige uke til Moskva for å møte Russlands president Vladimir Putin. De to ble avbildet sittende på hver sin side av et langt bord, og mange eksperter påpekte symbolikken i avstanden mellom vest og øst i den stadig mer spente Ukraina-konflikten.

Macron uttrykte imidlertid optimisme etter møtet. Dette ble gjengjeldt av Putin, som skrøt av Macrons diplomatiske evner. Flere mulige løsninger ble diskutert, ifølge den russiske presidenten.

USAs president Joe Biden snakket med Putin på telefon noen dager senere. Etter møtet uttalte Pentagon at det ikke var noen grunn til optimisme, og at det ikke finnes noen tegn til at ting beveger seg i riktig retning.

Minsk-avtalen

Russlands president Vladimir Putin har tidligere hevdet at Ukraina viser manglende vilje til å etterleve Minsk-avtalen, og Macron har vært enig i at svaret på den fastlåste situasjonen ligger der.

Avtalen var et resultat av fransk og tysk mekling i 2015 og skulle sikre våpenhvile i Øst-Ukraina. Uroen brøt ut i 2014 da Russland begynte å støtte opp om separatister i landsdelen etter å ha annektert Krim-halvøya.

Oppfordret til å forlate landet

En rekke land har også oppfordret sine borgere til å forlate landet.

Det Norske utenriksdepartementet skjerpet fredag reiserådene til Ukraina, Russland og Hviterussland. Samtidig ba de alle norske borgere om å komme seg hjem.

– Det er en alvorlig og uforutsigbar sikkerhetssituasjon som kan endre seg raskt. Vi har tett dialog med våre allierte om situasjonen. Derfor fraråder vi nå alle reiser til Ukraina, og vi oppfordrer norske borgere til å forlate landet, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på en pressekonferanse fredag kveld.