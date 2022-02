Stavknekk ødela Norges medaljesjanser: – Et mareritt

Medaljene glapp for Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla etter stavknekk på et kritisk punkt på onsdagens lagsprint i OL. Tyskland tok en høyst overraskende seier.

Artikkelen oppdateres!

Det gikk ikke veien for Norge i finalen i lagsprinten. Tyskland vant foran forhåndsfavoritt Sverige og Russland. Norge endte langt bak på en åttendeplass, 1.05,4 sekunder bak den tyske vinneren.

– Det er det sykeste. Dette er viktig for langrennssporten, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk etter den tyske sjokkseieren.

Tiril Udnes Weng åpnet det hele for Norge og holdt følge med teten, anført av de svenske favorittene Maja Dahlqvist og Jonna Sundling.

Men Udnes Weng brakk staven på et kritisk punkt i løypen i etter et sammenstøt med Sverige på runde to av tre, og dermed tapte Norge masse tid. Hun vekslet 14,2 sekunder bak Sverige. Maiken Caspersen Falla klarte aldri å få kontakt med teten igjen.

– Dette er en mareritt, for nå går det fort. Det røk der, sa TV 2-ekspert Petter Northug.

– Det er selvforskyldt. Det var det verste stedet å få det på i løypa, sa Northug om stavknekken som ødela mye for Norge.

Norge klarte aldri å hente inn den tapte tiden etter stavknekken. De måtte ta til takke med en skuffende åttendeplass.

Det gikk også galt for Udnes Weng på stafetten. Da falt hun på første etappe, og medaljesjansene til Norge ble i grunn spolert. Der endte Norge på femteplass.

Kvinnenens siste øvelse i OL er tremila på søndag. Der stiller Therese Johaug som favoritt for Norge.

Kontrollert til finalen

Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla tok seg kontrollert til finalen i lagsprint.

I semifinalen måtte den norske duoen blant annet bryne seg mot svenskene, med Maja Dahlqvist og Jonna Sundling på laget, som var klare favoritter til gullet på forhånd. I tillegg møtte Norge storkanonene Finland og ROC (Russland).

Udnes Weng og Caspersen Falla hang seg med i tetgruppen bestående av Russland, Finland og Sverige og gikk kontrollert på sine første etapper.

De norske jentene hadde full kontroll på avstanden bakover og tok seg til finalen etter å ha blitt nummer fire i semifinaleheatet. Russland vant semifinaleheatet foran Finland og Sverige.

Sammen med skidronningen Marit Bjørgen, som nå har lagt opp, tok Maiken Caspersen Falla bronsemedaljen i lagsprint i OL i 2018. OL i Beijing er Caspersen Fallas siste i karrieren.