OL endte i enorm nedtur, likevel gjorde han noe stort

Atle Lie McGrath fullroser Lucas Braathen for det han gjorde etter at han kjørte ut.

OL-slalåmen i Yanqing endte i skuffelse for Lucas Braathen. Mens både Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss Solevaag leverte gode førsteomganger fra sine tidlige startnummer, klarte ikke Lucas Braathen med nummer 14 på brystet å følge opp.

Etter en litt trå start, med passering ved mellomtid over halvsekundet bak Kristoffersen som ledet på det tidspunktet, endte det rett ut for slalåmfenomenet da han hektet i en port.

En brutal nedtur for 21-åringen, som ikke har kjørt ut i et eneste slalåmrenn tidligere denne sesongen.

– Det går greit. Det selvfølgelig kjipt at sesongens eneste hekt kommer på en dag som i dag, sier Braathen.

– At det er en hekt, og ikke et feil bevegelsesmønster eller noe annet som gjør det, er kjipt. En hekt er noe man nesten kan kalle flaks eller uflaks, sier han.

Gull eller ingenting

Han forteller at det er kinkig trasé og at han prøvde å jevne ut et lite utslag i løypen da det gikk galt.

Han sier dét kjennes bittert.

– Samtidig er jeg innforstått med at taktikken er annerledes i OL enn i verdenscupen. En femteplass er akseptabel i verdenscupen. Klarer man å ligge topp fem i verdenscupen i hvert renn, så er man best i slalåm i løpet av sesongen. Det gir deg ingenting i OL. Her er det gull eller granbar, og det var innstillingen min i dag.

– Jeg tror det å tørre å tenke langsiktig, og akseptere at men ikke vinne hvert eneste renn er viktig. Hadde du snakket med meg om jeg ble nummer fire i dag, vet jeg ikke om jeg hadde stilt opp på det intervjuet her. Det er bedre å gå ut slik som dette, enn å bli nummer fire.

Braathens intervju med TV 2 og VG blir avbrutt av at kompisen Atle Lie McGrath kjører sin førsteomgang. Den må han ha med seg. Det starter veldig bra for McGrath, men i det siste henget taper han mye tid.

«Faen… Det der kunne blitt jævlig bra,» utbryter Braathen før han snur seg tilbake mot TV 2s og VGs utsendte.

Takker kompisen

Atle Lie McGrath sier han sitter med samme følelse som Braathen. Nemlig at det var svært nære å ende veldig bra for hans del. Skjønt en 14. plass, 1.16 bak ledende Johannes Strolz, er ikke et håpløst utgangspunkt.

Han gir også uoppfordret kompisen ros.

– Jeg må si takk til Lucas som kjører ut i et så viktig renn, men kjører rett ned for å gi meg en løyperapport som det første han gjør. Det er utrolig sterkt tenkt og gjort. Det setter jeg så stor pris på, sier Atle Lie McGrath.

Han er lei seg på kompisens vegne.

– Lucas har hatt en fantastisk sesong, uten å kjøre ut én eneste gang. Det er veldig synd at det skal skje i dag. Likevel er dette bare et slag i trynet, som gjør at han er enda mer sulten når verdenscupen begynner igjen. Han har en kule han skal ta der også, sier McGrath og sikter til sammenlagtseieren i slalåmcupen.

Med McGrath som outsider fra 14. plass og Foss-Solevåg (3.) og Kristoffersen (2.) på skuddhold til medalje kan det bli en god norsk dag.

– Jeg skal heie på gutta mine, og prøve å drukne mine egne følelser i deres suksess. Det har jeg troen på. Jeg får lære av feilene mine, sier Lucas Braathen.