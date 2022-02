Ingen ny OL-medalje til Birk Ruud

Det endte med femteplass for nordmannen i finalen etter to fall.

Etter to mislykkede forsøk ble det 79,33 poeng i det siste forsøket for Ruud, som vant Big Air-konkurransen tidligere i OL. Det holdt bare til femteplass.

– Det er kjipt å ikke lande et rent og ryddig run. Jeg kjører likevel for gull, og måtte gå all in. Jeg er fornøyd med eget fokus, og at jeg landet det siste runet, sier Ruud til TV 2.

Han er alt i alt svært fornøyd med de olympiske lekene.

– Jeg reiser hjem med et OL-gull, og det er helt fantastisk! Ikke minst reiser jeg hjem med en fantastisk følelse, og er så takknemlig. Det har vært mye glede gjennom mesterskapet, sier han.

Han sier han er takknemlig for alle reaksjonene han har fått gjennom lekene.

– Det er utrolig hyggelig med så mange tilbakemeldinger! Jeg har likevel hatt telefonen mye på flymodus og hatt fokus på slopen. Nå er vi ferdige, så nå kan jeg sjekke dem ut! smiler Ruud.

Ruud gikk offensivt til verks, men første forsøk i fristilkjørernes finale gikk galt. Ruud gled av litt tidlig på andre element i sitt første forsøk før han falt på et hopp lenger ned i løypa.

I andre forsøk fikk han til starten av løypa, men så falt han igjen. Dermed var to av tre finaleforsøk ødelagt. Det ble bare 26,98 og 47,93 poeng. Dermed var Ruud under press i tredje forsøk. Det beste forsøket teller.

Nordmannen fikk elementene til å sitte og landet alle hoppene, men det ble litt for forsiktig og til slutt var Ruud 6,02 poeng bak medaljeplass.

Amerikaneren Alexander Hall ble førstemann som leverte en toppsum da han fikk 90,01 poeng i sitt første forsøk. Det holdt til gull foran landsmannen Alexander Hall og Svenske Jesper Tjäder.

Ruud tok OL-gullet i Big Air-konkurransen, som var den første i OL-sammenheng for fristilkjørerne. Det er øvelsen han også har vunnet i X Games to ganger. I slopestyle har nordmannen gull fra ungdoms-OL og sølv fra VM.

Øystein Bråten vant slopestyle-øvelsen i OL i Pyeongchang for fire år siden.

