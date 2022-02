Brann i Bergen sentrum

Politiet melder om mye røyk og brann i et bygg i Strandgaten.

Klokken 02.26 fikk 110-sentralen melding om brann i et bygg med tre etasjer. Nødetatene rykket. Brannvesenet i vest meldte at det var mye røyk og brann i et bygg i strandgaten i Bergen. «Store ressurser på stedet. Røykdykkerinnsats iverksatt», skrev de på twitter.

Klokken 02.47 melder de om at det brenner i andre etasje, og at slukking er begynt. Åtte personer er evakuert fra de øvrige etasjene. Det er ikke meldt om skader.

Per nå er omfang og årsak ukjent, skriver Vest politidistrikt på twitter. De melder at syv personer fra nabobygg også er evakuert.



