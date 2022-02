Biden: Ukraina-diplomatiet må gis alle sjanser til å lykkes

Biden opplyste videre at han og Russlands president Vladimir Putin er enige om å fortsette dialogen.

– Så lenge det er håp om en diplomatisk løsning, vil vi forfølge dette, sa Biden.

Biden etterlyser beviser for at Russland nå trekker styrker bort fra grenseområdet mot Ukraina og understreket at dette krever uavhengig verifisering.

– Det vil være bra, men vi har ennå ikke verifisert dette, sa han.

– Vår analyse tyder på at situasjonen fortsatt er truende. Angrep er fortsatt en mulighet, sa Biden.