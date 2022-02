Ronaldo avsluttet sin verste måltørke på 13 år i etterlengtet United-opptur

Manchester United - Brighton 2-0

Cristiano Ronaldo var inne i sin verste rekke uten scoring siden 2009. Forrige mål kom mot Burnley 30. desember 2021, og det hadde gått nærmere ti timer uten mål.

I Manchester Uniteds hjemmekamp mot Brighton i den koronautsatte Premier League-kampen satt han imidlertid en stopper for marerittrekka.

Etter 51 minutter banket han inn ledelsen fra 17 meter foran hjemmepublikumet på Old Trafford.

Se det lekre Ronaldo-målet i videovinduet øverst!

– Det er bare å reise seg å applaudere. Den er klasse over denne Ronaldo-scoringen. Det er slik vi kjenner han fra de beste dagene, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

–Det var et utrolig mål og en god prestasjon fra Cristiano. Dette er hans klart beste prestasjon de siste ukene, sier Manchester Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick

It was an amazing goal and also a good performance from Cristiano. He was always trying to help his team-mates. In the last weeks, definitely the best performance from him

På overtid scoret også Bruno Fernandes, og dermed endte det 2-0 til Manchester United.

Mål: Bruno Fernandes (MAU) 2-0 (90)

Dermed ble det tre viktige United-poeng i kampen om topp 4.

Ralf Rangnick omtalte før kampen at Manchester United har oppført seg som "Dr. Jekyll og Mr. Hyde" i det siste.

– 1. omgang var vi Mr. Hyde, og 2. omgang var Dr. Jekyll. Det er annerledes fra de forrige kampene. Denne gang var vi best i 2. omgangen. Vi burde dog avgjort mye tidligere. Vi får håpe vi utnytter sjansene våre bedre, sier han.

For en sjelden gangs skyld holdt også United nullen.

– Det er alltid fint å ta de tre poengene, spesielt på hjemmebane, etter noen uavgjorte kamper på rad. I dag er vi er vi alle glade, sier David De Gea.

–Det var tre viktige poeng. Det var en tøff kamp, men vi kom ut i 2. omgang mye bedre, sier Victor Lindelöf, som måtte steppe inn for Raphaël Varane 30 minutter før kampstart. Franskmannen ble ifølge klubben syk.

For Brighton ble det ekstra tungt da Lewis Dunk fikk direkte rødt kort bare to minutter etter Ronaldo-målet.

– Vi er frustrerte. Det var en god mulighet for oss. De straffet oss, og det røde kortet endret kampen, sier Brighton-manager Lewis Dunk.

Måtte bryte merkelig mønster

Etter vinterpausen har United spilt tre nærmest identiske kamper. Første omgangen har vært god, stillingen har vært 1-0 til pause og den burde nok ha vært enda større.

Men i 2. omgang har de invitert lagene inn igjen i kampen, og det har blitt 1-1.

Slik har det vært mot både Middlesbrough i FA-cupen, og mot Burnley og Southampton i Premier League nylig.

Men i 1. omgangen brøt United med den siste tids mønster. Det var rotete, og de store sjansene uteble.

Brighton var nærmest da Jakub Moders hodestøt fra tolv meter ble mesterlig reddet av David De Gea.

– Det var en fin redning, men en vanskelig en. Vi trenger å holde nullen, så det var viktig, sier De Gea.

Action

Etter pause var det bedre takter for United. Det tok altså bare seks minutter før Cristiano Ronaldo sendte United i føringen på godt vis.

– Fantastisk utnyttet av Ronaldo, sier Semb.

Bare to minutter senere skjedde det mer action på Old Trafford. Antohny Elenga snappet opp en løs Brighton-pasning, og alene frem mot mål ble han revet ned av Lewis Dunk.

Her blir Dunk utvist

Dommeren ga han først gult kort, men så koblet VAR seg på. Etter en selvsjekk oppgraderte dommeren det til rødt.

Dermed var det 11 mot 10 resten av kampen.

Naturligvis var United nærmest, og brant flere gigantiske sjanser fra blant annet Bruno Fernandes og Ronaldo.

Men Brighton var farlig også, og traff tverrligger ved Moder ut av ingenting.

På overtid fastsatte Fernandes resultatet til 2-0. Paul Pogba tok et frispark lynhurtig, og spilte ballen videre til Fernandes som fintet ut Robert Sánches.