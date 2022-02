Bernardo Silva med drømmemål da City lekte med Sporting CP

Sporting CP - Manchester City 0-5

Det ble enkelt for Manchester City i den første av to kamper i åttedelsfinalen. Bortelaget hadde meget god kontroll under hele kampen og gikk til pause på hele 4-0. Til slutt kunne de gå av banen med hele fem mål.

Engelskmennene har dermed et strålende utgangspunkt før returkampen spilles 9. mars. Det må nesten et mirakel til for at Sporting CP skal karre seg til kvartfinalen i Champions League.

Se Bernardo Silvas drømmemål i videovinduet øverst!

Silva-dobbel

Manchester City tok ledelsen allerede etter syv minutter spilt. Riyad Mahrez puttet ballen i mål etter et godt angrep, men måtte vente tålmodig i over to minutter på at VAR skulle godkjenne målet. Kevin De Bryne, som hadde målgivende, sto i offside, men målet ble godkjent og de mørkeblå kunne starte kveldens målfest.

Mahrez sørget for drømmeåpning

Det tok ikke lang tid før City kunne slippe jubelen løs igjen. Etter 17 minutter klinket Bernardo Silva til innenfor 16-meteren og satte ballen via tverrliggeren og i mål.

– For et goal av Bernardo Silva! Tverrliggeren og inn, det er det vakreste som finnes i fotball, sa kommentator Peder Mørtvedt.

Drøyt 14 minutter senere satt det nok en gang for bortelaget. Godt angrepsspill og en assist fra målscorer Mahrez nådde akkurat fram til Phil Foden som sørget for at City økte ledelsen til 3-0.

Like før pause satt Silva sitt andre for kvelden. Lagkamerat Raheem Sterling går på et supert løp, fanger ballen og passer til Silva som enkelt kan sette ballen i mål.

– Hadde dette vært en boksekamp hadde det vært knock-out før første runde er over, oppsummerer Mørtvedt 1. omgang.

Hjemmelaget slet

Sporting CP slet med å skape de store sjansene. Hjemmelaget var et godt stykke unna å straffe de mørkeblå, og kom aldri inn i en god flyt.

Bortelagets Silva kunne sette sitt tredje for dagen da han headet ballen i mål i det 49. minutt, men ble annullert for offside.

Istedenfor ønsket Sterling å være med på scoringslista. Et høytpressende City fikk betalt for arbeidet - og unggutten scoret et fantastisk mål. Sterling klinket ballen i krysset og økte til 5-0 for bortelaget.

Se Raheem Sterlings perle her

Manchester City måtte klare seg uten suspenderte Kyle Walker og skadede Gabriel Jesus, Jack Grealish og Cole Palmer til kveldens kamp. Likevel ble det en festkveld for de mørkeblå i Portugal.