Hvem er det regjeringen heier på, egentlig?

Regjeringen vil kutte pengene til X Games og fjerne dem fra statsbudsjettet. Samtidig hyller de OL i et land som bruker arrangementet til omdømmebygging, samtidig som de begår store overgrep mot innbyggerne sine.

Viktig rekruttering

Nordmenn er født med ski på beina. Vi elsker å gå på tur, renne ned fjell og se på andre som gjør det samme. Spesielt om de vinner.

Vi er også et land som ser ulikt ut. Noen steder er det enkelt å komme seg ut på ski i hverdagen, med snø og løyper rett utenfor døra. Andre steder er en skaterampe i nabolaget det som trekker unge ut og i aktivitet. De fleste steder har et fotballag eller to. Men dersom terskelen skal være så lav som mulig for at folk skal holde seg i aktivitet, trenger vi et mangfold av muligheter. Det er bra for den enkelte, for folkehelsa, og det er også positivt for rekruttering til toppidrett.

Venstre har lenge arbeidet for at den egenorganiserte idretten skal anerkjennes i like stor grad som alt som gjøres gjennom den organiserte idretten. Det er ikke alle som vil spille fotball eller finner sin plass på håndballaget. Vi må også tilrettelegge for, og heie på, de som skater, løper i skogen eller driver med annen aktivitet de selv har regien på.

Ved å inkludere egenorganisert idrett i breddeidrettsbegrepet favner vi flere. Alle som liker seg best utenfor store organisasjoner og tunggrodde systemer.

Når vi støtter idretten, må det også inkludere nærmiljøanlegg som er tilgjengelige for alle og tiltak som utlån av utstyr, slik at barn og unge kan få drive med den aktiviteten de selv har lyst til, uansett lommebok.

Illevarslende fra kulturministeren

Viktig er det også at de egenorganiserte får rollemodeller å se opp til. I så måte er X Games strålende. Det er en actionsportkonkurranse, med for eksempel snowboard, ski og skateboard. Aktivitet som mange starter med på egenhånd. X Games betyr noe. En undersøkelse fra Opinion i 2020 viste at X Games er den mest populære idrettsbegivenheten blant norsk ungdom. Større enn Eliteserien i fotball.

I Norge har vi arrangert X Games hvert år siden 2016, med en liten pandemipause. I fjor ble de satt på fast post på statsbudsjettet. Men nå skal det visst ta slutt. Selv om støtten ble vedtatt av Stortinget for knappe to måneder siden, har kulturministeren nå varslet at X Games både mister pengene for 2022 og den faste posten på budsjettet.

Med kvalifiseringskonkurransene til neste års X Games rett rundt hjørnet, er signalene fra kulturministeren ikke bare illevarslende, men også ulovlige. Det skaper voldsom usikkerhet, og arrangementet styrer mot full avlysning.

Et vedtatt statsbudsjett er juridisk bindende og kan ikke endres uten Stortingets godkjenning. Da finansministeren ble konfrontert med det ulovlige budsjettkuttet i spørretimen på Stortinget, hadde han ikke noe svar. Men han bekreftet at han var svært begeistret over freeski–kjører Birk Ruuds OL-gull, natta i forveien.

Ruud er et fantastisk eksempel på hva egenorganisert idrett kan bli og bety. Han har tidligere vunnet to gull og to sølv i X Games. Hva skjer med framtidas Ruud-er, hvis denne unike konkurransearenaen fjernes? Deltakerne er i hovedsak unge utøvere, uten klubber eller stort støtteapparat rundt seg. De finansierer allerede det meste selv. Nå tar vi fra dem en mulighet og et samlingssted. Det kan bli langt mellom OL-medaljene.

Hvem heier de på?

Støre-regjeringen heier på Ruud og hans like i kinesiske bakker, når de vinner gull i beste sendetid. Det gjør Venstre også. Utøverne er vi samlet om. Men når det kommer til hvilke arrangementer vi ønsker å støtte, skilles våre veier.

Venstre har foreslått en diplomatisk boikott av Beijing-OL – et arrangement laget for å renvaske omdømmet til et land som daglig begår grove brudd på menneskerettighetene. Regjeringen ønsket å delta med utenriks- og kulturminister, og var lei seg da de måtte droppe det på grunn av smittevern.

Venstre har støttet X Games de siste seks årene, og vil tar kampen også denne gangen for at pengene Stortinget har vedtatt skal utbetales. Ap og Sp-regjeringen ønsker ikke lenger å opprettholde en konkurranse som er ryddig, veletablert og så viktig for norsk ungdom.

Hvem er det de heier på, egentlig?

