Mbappé ble overtidshelt mot Real Madrid

PSG-Real Madrid 1-0 (0-0)

Se Mbappés overtidsscoring i videovinduet øverst!

– Han tar alt i egne hender. Jeg vil nesten si at han detroniserer Messi fra fotballtronen i dag. Messi har en helt middels kamp på grensen til dårlig. Så er det han som sannsynligvis skal forlate byen som senker Real Madrid, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Den spådommen traff Myhre godt med. PSG var uten tvil det beste laget, men måtte jage seieren helt til det var spilt 93. minutter. Da dukket Frankrikes gullgutt opp.

Straffebom fra Messi

Kylian Mbappé har vært sterkt ryktet til Real Madrid og mange tror den spanske storklubben blir hans neste stoppested. I sommer går kontrakten hans med PSG ut og stjernespilleren kan da hentes kostnadsfritt fra den franske hovedstaden.

Det var skrevet i stjernene at det var nettopp Mbappé som skulle sende PSG ett steg nærmere kvartfinalen. Og Real Madrid ett steg nærmere Champions League-exit.

Selv var vidunderbarnet hemmelighetsfull om egen fremtid etter kampen.

– Jeg har ikke bestemt meg for hva fremtiden bringer ennå. Jeg spiller for et av verdens beste lag, sier Mbappé til Movistar etter kampen.

HELTEN: Kylian Mbappé ble PSGs store helt. Foto: SARAH MEYSSONNIER

Anonym Messi

Lionel Messi har gjort livet surt for Real Madrid og vært én av storklubbens største nemessiser de siste 15 årene. Men tirsdag var han kun en skygge av seg selv, som han så ofte har vært etter overgangen til PSG.

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg oppsummerte Messis førsteomgang slik:

– Anonym.

– Han har vært helt anonym, supplerte Brede Hangeland.

Det ble ikke bedre av at Messi også sviktet fra straffemerket i andreomgang.

REDDET: Lionel Messi fortviler etter straffebommen, mens Thibaut Courtois jubler med lagkameratene. Foto: Francois Mori TØFF DAG PÅ JOBBEN: Lite stemte for Lionel Messi tirsdag kveld. Foto: GONZALO FUENTES

PSG angrep, mens Real Madrid forsvarte seg

PSG åpnet i et høyt tempo og Real Madrid slet til tider med å henge med franskmennene. Både Ángel di María og Kylian Mbappé hadde muligheten til å sende hjemmelaget i ledelsen, men spanjolen holdt unna enn så lenge.

Selv om bortemålsregelen er skrotet, var det tydelig at Carlo Ancelotti og Real Madrid hadde planer om å holde nullen, for så å benytte seg av hjemmefordelen i returoppgjøret.

En som virkelig fikk kjørt seg var Dani Carvajal, som hadde i oppgave å passe på Kylian Mbappé

– Han er nok svimmel på vei inn i garderoben. Han er nettopp tilbake fra skade og koronaviruset. Da er det ekkelt å møte Mbappé, sa TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg i pausen.

TRØBBEL: Dani Carvajal hadde store problemer med å håndtere Kylian Mbappé. Foto: ALAIN JOCARD

Straffebom av Messi

PSG gikk rett i strupen på Real Madrid også i andreomgang. Kun en strålende redning fra Thibaut Courtois hindret Mbappé i å sende PSG i ledelsen.

Men så smalt det. Mbappé passerte Carvajal for ørtende gang, men denne gangen stakk Real Madrid-backen ut beinet. PSG-stjernen smalt i bakken og dommeren pekte resolutt på straffemerket.

Lionel Messi som hadde vært en skygge av seg selv gikk frem for å ta straffesparket. To sekunder senere tittet han oppgitt opp i luften, mens Courtois feiret etter å ha vartet opp med en strålende redning.

Se straffebommen her!

Dermed gikk det fra vondt til verre for Lionel Messi, som kun står med to mål på 14 Ligue 1-kamper denne sesongen. I Champions League er statistikken litt lysere med fem mål på seks kamper.

For første gang siden 24. november entret Neymar banen i PSG-drakt, men heller ikke brasilianeren klarte å score målet som ville sørget for seier.

Hjemmelaget hadde flere store muligheter mot slutten av kampen og i det 93. minutt skulle det endelig lykkes. Kylian Mbappé avgjorde kampen med et vakkert mål.

– Han har vært en pest og plage for Real Madrid hele kvelden, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.