Johanne (25) fikk sjokk av landslaget: – Skjønte ikke hva hun mente med uttak

Ingen ble nok så overrasket som Johanne Fridlund selv da navnet hennes dukket opp på listen over troppen til Algarve Cup. Egentlig la 25-åringen opp for fire år siden.

– Jeg ble sjokkert egentlig, sier Fridlund når TV 2 møter henne på Norges spillerhotell på Algarve-kysten denne uken.

25-åringen er én av to nykommere på landslagets samling denne uken sammen med Stabæk-keeper Sunniva Skoglund (19).

Men det var et uttak Fridlund ikke hadde sett komme.

– Jeg fikk melding av en i klassen min og så skjønte jeg ikke hva hun mente med «uttak», forteller hun.

– Så kikket jeg på Instagram og så stod navnet mitt der. Jeg ble veldig overraska og det tok litt tid før det sank inn.

25-åringen har vært spent før avreise og synes det er «litt skummelt» å være på samling med så mange gode spillere.

– Jeg føler meg jo litt som en lærejente her, men jeg synes det er veldig kult at jeg har fått muligheten og tilliten, sier hun beskjedent.

La opp som 21-åring

Hvis vi spoler tilbake rundt fire år er det lite som skulle tilsi at Johanne Fridlund skulle være på Algarve denne februar-uken i 2022.

Johanne Fridlund i en J19-landskamp mot Spania i 2014. Her i duell med nåværende Barcelona-spiller Mariona Caldentey. Foto: Bendiksby, Terje

Etter å ha vært et stort fotballtalent i ungdomsårene med en rekke landskamper for Norges jenter 15, jenter 16 og jenter 19, tok Fridlund et overraskende valg i 2018.

– Jeg ga meg egentlig med toppfotball da jeg var 21 år. Jeg hadde fotballen litt oppe i halsen og følte jeg trengte en pause, forteller hun.

Det var mye usikkerhet som førte til valget. Ville hun satse på studier eller fotball? Savnet etter å styre tiden selv var tilstede. Hun kjente på et stort press og merket at prestasjonsangsten dukket opp.

Hun forlot sin daværende klubb Vålerenga, men kuttet ikke alle bånd til fotballen umiddelbart. Noen treninger med 1. divisjonsklubben Grei Kvinner Elite hjalp på følelsene for fotballen.

– Jeg ville holde meg i gang og der merket jeg at det var deilig å komme på trening og bare ha det gøy. Ikke ha noen forventninger, sier hun.

Men hele 2018 ble egentlig et år fritt for fotball. Hun trente for seg selv og spilte litt futsal, men holdt seg unna toppfotballen.

Johanne Fridlund ble i 2015 nominert til Statoils Talentpris. Her under opptak til en TV 2-reportasje. Foto: TV 2.

Comeback og Italia-eventyr

Inn i 2019-sesongen ble hun igjen med hos Grei og spilte 24 kamper for 1. divisjonsklubben den sesongen. Godfølelsen og gleden ved fotball hadde meldt seg igjen, og etter en treningskamp mot Kolbotn før 2020-sesongen, kom det en forespørsel.

– De spurte om jeg ville komme på trening, så da gjorde jeg det. Det falt i smak. Målet var egentlig bare å komme litt i gang og kjenne på nivået, men det gikk ikke mange månedene før jeg kjente at dette var gøy, forteller Fridlund.

Dermed var toppfotballspilleren Johanne Fridlund tilbake igjen. Hun ble toppscorer for Kolbotn både i 2020- og 2021-sesongen.

Nå i vinter valgte hun å ta et nytt steg og takket ja til et tilbud fra Serie A-klubben Lazio.

– Jeg har fått en helt ny glede ved fotballen etter å ha kommet til Italia, sier hun.

– Jeg tror jeg alltid har vaklet litt mellom å satse på fotballen eller å ta det halvveis – det har vært litt min historie de siste årene. Men nå har jeg fått smaken på det, og det er egentlig mye av grunnen til at jeg valgte Lazio. Jeg ville gi det et ordentlig forsøk og se om jeg kan utvikle meg videre, forteller 25-åringen.

Hun flyttet til Roma sammen med kjæresten nå i januar. Det har blitt tre kamper fra start og én målgivende for Lazio siden overgangen.

– Jeg tror jeg er en person som lever litt i nuet, men jeg har jo en historie med at jeg la mye press på meg selv som ung. Jeg tror det er noe jeg må jobbe med for å bli bedre – å tørre litt mer og legge litt mer press på meg selv, sier Fridlund.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Har du rukket å tenke noe på om du vil sette et mål om å komme deg til EM da?

– Jeg har jo lyst til å gjøre det bra her og prestere. Det er jo det største man kan oppleve eller noe av det største i hvert fall, sier Fridlund og gliser.

– Jeg tror jo at min reaksjon på uttaket var… at jeg ble så overraska. Det er jo ikke noe jeg har sett for meg og ikke noe jeg har tenkt på i fremtiden heller. Et EM, om det er aktuelt eller ikke. Men jeg er jo kjempeinnstilt på å gjøre mitt beste nå i klubben og så får vi se.

Norge møter Portugal tirsdag klokken 19.30 i den første innledende kampen i Algarve Cup. Deretter venter Italia søndag klokken 12.