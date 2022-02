Biden skal tale om Ukraina i kveld

Det hvite hus opplyser at Biden vil tale klokka 21.30 norsk tid for å «gjenta at USA er åpen for høynivå-diplomati i nær koordinering med våre allierte».

Russland kunngjorde nylig at noe av utstyret og noen av soldatene som har vært utplassert ved Ukrainas grenser, er i ferd med å returnere til sine baser etter endt øvelse.

Ifølge Natos anslag har Russland hatt over 130.000 soldater ved grensen til Ukraina. USA og Vesten har anklaget Russland for å forberede en invasjon av nabolandet, noe russerne har benektet.