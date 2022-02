Ukraina utsatt for dataangrep

Ukrainske myndigheter sier landets forsvarsdepartement og militære styrker er utsatt for et dataangrep.

Tirsdag ettermiddag kom det meldinger om at flere institusjoner i Ukraina var utsatt for et dataangrep.

Nå bekrefter ukrainske myndigheter at et såkalt DDoS-angrep har blitt satt i gang. Ukrainas forsvarsdepartement, militære styrker og flere banker er blant det som er rammet.

Det er Ukrainas statlige senter for strategisk kommunikasjon og informasjonssikkerhet som opplyser at landet er utsatt for et dataangrep.

Ifølge NorSIS innebærer et DDoS-angrep at et nett av datamaskiner brukes til å oversvømme en nettside eller en annen ressurs på nett.

– Serveren kan bare håndtere et visst antall forespørsler på en gang, og dersom en angriper overbelaster serveren med forespørsler, vil det ikke være mulig for alle som sender en forespørsel til nettstedet å se nettsiden. Effekten av dette er at man ikke får tilgang til denne siden eller ressursen, skriver NorSIS på sine nettsider.