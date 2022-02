Vedum om Stoltenberg-ansettelsen: Nicolai Tangen lanserte kandidater og ansettelseskrav til ny sentralbanksjef

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skriver i sitt svar til Stortingets kontrollkomité at han ikke kan slå fast hvem som første gang foreslo Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Vedum skriver at et bredt antall personer i embetsverket i Finansdepartementet og tilknyttet Norges Bank kom med innspill til hvilke krav til kvalifikasjoner som skulle stilles og til hvilke personer som kunne være aktuelle til stillingen som ny sentralbanksjef.

En av dem var oljefondet sjef, Nicolai Tangen.

«Som beskrevet har departementet hatt kravspesifikasjonssamtaler og fått innspill om mulige kandidater fra et stort antall personer, herunder med sjefen for NBIM, som er nevnt i spørsmålet. Hva som er bakgrunnen for hvilke innspill hver enkelt valgte å gi, har departementet ikke full kjennskap om. Hvem innstillingsgruppen etterpå anså som relevante kandidater var uansett ikke knyttet til enkeltinnspill fra kravspesifikasjonssamtalene» skriver Vedum i brevet til Stortinget.

FORESLO KANDIDATER: Oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Rune Blekken / TV 2

NBIM er en forkortelse for Norges Bank Investment Management, som administrerer oljefondet og hvor Tangen er sjef.

Varsler ekstraordinært møte

Sent tirsdag ettermiddag mottok Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité svarbrevene fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Vedum på de 21 spørsmålene som ble stilt for en uke siden.

Komiteen kaller nå inn til et hastemøte på fredag for å behandle svarene.

GLAD I MANGE SPØRSMÅL: Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich (H). Foto: Olaug Spissøy Kyvik / TV 2

– Noen spørsmål blir utkvittert her, men det er også flere spørsmål vi ikke blir klokere på. Vi får ikke svar på hvem som lanserte Stoltenbergs navn og det eksakte tidspunktet for når det skjedde. I tillegg fremstår Støres habilitetsvurdering som tynn, og det kunne vært nyttig å få en større forståelse av hva slags relasjon de to har, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til TV 2.

– Hva synes du om at Vedum ikke svarer på det helt sentrale spørsmålet om hvem som foreslo Stoltenberg og når dette skjedde?

– Det er noe av det første jeg har bitt meg merke i. Jeg skal diskutere med resten av komiteen hva dette får for betydning for vår håndtering videre. Det kan bli aktuelt å stille flere spørsmål, men det blir avgjort først i vårt møte på fredag, sier Frølich.

Svarer ikke på sentrale spørsmål

Et av de viktigste spørsmålene for komiteen var å kartlegge i detalj tidslinjen for ansettelsen, og da særlig når Stoltenbergs navn ble lansert, hvem som lanserte det og hvilken dato Stoltenberg ble oppfordret til å søke på jobben.

Men det er vanskelig å svare på, ifølge Vedum.

«Jeg vil også legge til at det ofte er vanskelig å tidfeste når en persons navn første gang kommer opp i rekrutteringen til slike lederstillinger. Departementets oppgave med å forberede beskikkelser og utnevnelser til lederstillinger i departementet, etater og tilknyttede virksomheter, tilsier at departementet løpende har kunnskap om at det finnes personer som på kort eller lengre sikt kan være aktuelle kandidater til å bekle ulike stillinger.» skriver Vedum.

Ba tre personer søke jobben

Vedum skriver videre at Finansdepartementet oppfordret tre personer om å søke på stillingen som sentralbanksjef, men at bare Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache endte med å søke.

«Uken etter at stillingen ble lyst ut, gjennomførte innstillingsgruppen sammen med BackerSkeie (rekrutteringsbyrå, red. anm.) samtaler med tre potensielle kandidater. Formålet med samtalene var å kartlegge interesse for stillingen, gi informasjon og svare på spørsmål, herunder om videre prosess. På bakgrunn av disse samtalene vurderte innstillingsgruppen at alle de tre var aktuelle å vurdere til stillingen, og jeg ble orientert om dette. Interesseavklaringssamtalene ble fulgt opp med at alle tre ble oppfordret til å søke. Både rekrutteringsbyrået og innstillingsgruppen var i kontakt med kandidatene om dette.» skriver Vedum.

