Tajik krever svar etter at UDI har fratatt 44 barn deres norske pass

Inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) ber Utlendingsnemnda (UDI) om en orientering etter TV 2s saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap for barn. UDI fratok 44 barn statsborgerskapet de to siste årene.

Ifølge den nye statsborgerloven som trådte i kraft 15. januar 2020 skal barn som hovedregel ikke bli fratatt norsk statsborgerskap som følge av at foreldre har gitt uriktige opplysninger.

Barns beste skal være et grunnleggende hensyn, ifølge loven.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og partiene Rødt og SV mener tallene TV 2 har brakte om at 44 barn likevel fikk tilbakekalt norsk statsborgerskap etter at loven kom, er alarmerende.

Statsborgerloven ligger under arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap), og nå vil departementet ha en forklaring på tallene fra UDI.

– Er det grunn til å tro at loven blir praktisert for strengt?

– Vi har ingen grunn til å tro at praksis for tilbakekall av statsborgerskap er for strengt, men for å få et mer fullstendig bilde av praksis vil vi med utgangspunkt i statistikken be UDI om en orientering om praksis for tilbakekall av barns statsborgerskap, sier statssekretær Nancy Hertz (Ap) til TV 2.

UDI og UNE gjør konkrete vurderinger i hver enkelt sak, og departementet kan ikke instruere om avgjørelsen i enkeltsaker, understreker hun.

Tallene TV 2 innhentet fra statistikkavdelingen til UDI viser at 10 av barna som mistet statsborgerskapet hadde en botid på ti år eller mer. 70 prosent hadde bodd i Norge i mer enn fem år.

UDI har i tillegg over 50 saker til behandling som gjelder tilbakekall av statsborgerskap for barn.

29 barn var over seks år da UDI vedtok å ta fra dem statsborgerskapet, og åtte barn var mellom 12 og 17 år gamle. I tillegg til de 44 barna kommer det tre som hadde blitt voksne da vedtaket ble gjort. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Blir det lagt sterk nok vekt på «barnets beste» når det gjelder tilbakekall av statsborgerskap?

– Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saker om tilbakekall av statsborgerskap, og det er blant annet lovfestet at statsborgerskap som er ervervet av en person som var under 18 år på tidspunktet for erverv eller søknad, og som er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger gitt av foreldre eller besteforeldre mot bedre vitende, som hovedregel ikke kan tilbakekalles, sier Herz.

Hun peker på flere momenter som teller i begge retninger.

– Botid, språk, skolegang, alder, arbeid, deltakelse i fritidsaktiviteter og langvarig opphold utenfor Norge og tilknytning til opprinnelseslandet er relevante i vurderingen. Statsborgerskapet kan likevel tilbakekalles dersom personen, etter en individuell vurdering, ikke har sterk tilknytning til Norge, sier hun.

Hun viser til forarbeidene i loven om at sterke menneskelige hensyn og vekten av barns tilknytning til riket skal vurderes i alle saker.

Svarer Stortinget

Praksisen må være et klart brudd på intensjonen i statsborgerloven, mener Rødts innvandringspolitiske talsperson Tobias Drevland Lund.

Han har stilt skriftlig spørsmål til Tajik på bakgrunn av TV2 opplysninger, og venter på svar.

SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold har kalt tallene hårreisende og katastrofale, og mener Stortinget må gripe inn for å sikre at barnets beste blir godt nok ivaretatt.

– Nå må norske barn få lov til å forbli norske, og ikke rives opp fra alt de kjenner, sa Wold til TV 2.

Debatt i Stortinget om foreldelsesfrist

SV og Rødt har foreslått at det innføres en foreldelsesfrist i tilbakekallssaker for å hindre at personer med sterkt tilknytning til Norge får tilbakekalt statsborgerskapet.

– Anser statsråden at det kan være grunn til å utrede en foreldelsesfrist?

– En foreldelsesfrist vil kunne medføre at en rekke personer får beholde norsk statsborgerskap og norsk pass med uriktig identitet, noe som er uheldig. Derfor mener jeg i utgangspunktet at individuell vurdering av hver sak er mer hensiktsmessig enn en foreldelsesfrist. Nå er saken til behandling i Stortinget, og vi avventer endelig konklusjon derfra, svarer Hertz på vegne av Tajik.

Aps leder i Stortingets kommunalkomite Lene Vågslid har imidlertid åpnet for å diskutere innføring av en foreldelsesfrist.

SV og Rødt har tatt inn et unntak i forslaget for personer som misbruker et norsk statsborgerskap de har fått på feil premisser til å begå kriminalitet. Dette mener Vågslid er en forbedring fra partienes forrige forslag om en foreldelsesfrist i 2019.