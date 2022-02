Svenskene jubler over Johaug-vraking: – De var urolige for Therese

Det var knyttet stor spenning til om Therese Johaug skulle bli hentet inn som en joker til det norske sprintstafett-laget. 33-åringen, som allerede står med to individuelle OL-gull i Beijing, åpnet døra på gløtt tidligere i mesterskapet.

– Hvis jeg blir spurt og de mener at jeg er den beste, så gjør jeg det. Men jeg vet at det er mange sterke jenter som kan gjøre en like bra jobb, om ikke bedre jobb enn meg, sa Johaug til norsk presse etter gullet på 10 kilometeren.

I dag kom bekreftelsen på at heller Tiril Udnes Weng får sjansen, sammen med Maiken Caspersen Falla.

– Det er en tøff løype, derfor var Therese med i vurderingen. Jeg hadde en prat med Therese her om dagen, hun ser begrensningene sine på feltgåing og farten. Det hadde vært spennende å bruke henne, men vi har tro på at disse to er riktig, sier sprinttrener Ola Vigen Hattestad.

– Men Therese ville gå?

– Nei, eller hun er helt enig i vurderingen, men hun hadde tatt utfordringen hvis hun ble spurt, sier Hattestad.

NORGES DUO: Som i VM i Oberstdorf i 2021 går Maiken Caspersen Falla (t.v) og Tiril Udnes Weng lagsprinten for Norge. Foto: Terje Pedersen

- Kjedelig uten Johaug

Sverige må finne seg i å være storfavoritter på lagsprinten, etter at Jonna Sundling og Maja Dahlqvist tok gull og sølv på sprinten tidligere i lekene. Expressen-kommentator Tomas Pettersson tror den svenske leiren er lettet over at Johaug ikke skal gå.

– Jeg tror det svenske laget og lagledelsen er veldig fornøyd. De var nok urolige for at Therese skulle være med, det er en x-faktor de ikke helt hadde visst hvordan de skulle bedømme. Maiken og Tiril er ikke Jonna og Maja redde for en eneste dag i året, så det her er midt i blinken for Sverige, sier Pettersson.

– VELDIG FORNØYD: Expressen-kommentator Tomas Pettersson tror de svenske jentene er glad for at Therese Johaug ikke skal gå. Foto: Terje Pedersen

– Hvorfor ble ikke Johaug tatt ut tror du?

– Jeg vet ikke… Man kan spekulere i at det var følelsene rundt å la en distanseløper ta en plass som var sagt at en av sprinterne skulle ta. At det skulle bli vanskelig innad i gruppa. Eller at Therese ikke var kjempesugen, sier Pettersson.

– Jeg synes det er er kjedelig for de som ser på og det er kjedelig for Norge og deres sjanser at Johaug ikke skal gå, sier kommentatoren.

Han har liten tro på norsk medalje under lagsprinten onsdag.

– De er ikke dårlige, det kan sikkert bli en femteplass, sier han og smiler.

– To av de verste minuttene i min karriere

Natt og dag

Norge tok bronse på lagsprinten under OL i Pyeonchang, den gang med Falla og Marit Bjørgen på laget. Årets sprint-lag innrømmer at de ikke er blant de største medaljekandidatene.

– Jeg og Tiril har muligheter til å hevde oss helt der oppe på en god dag. Jeg føler meg som natt og dag fra da jeg gikk sprinten, så jeg har en veldig positiv innstilling. Jeg gleder meg til å komme i gang. Forhåpentlig blir det natt og dag uti løypa også, sier Falla.

– Jeg er veldig glad jeg får muligheten til å gå. Jeg og Maiken er ikke de største favorittene, men vi har gode muligheter til å utfordre de største navnene, sier Udnes Weng.