Reagerer etter Putin-uttalelser: – Jeg håper vi kan tro på dem

KIEV, UKRAINA (TV 2): Mange ukrainere er lettet over de russiske signalene om avspenning.

– Det er ingenting skummelt her. Alt er rolig og stille. Det er bare noen som har drevet og spredt panikkstemning, sier Taras.

Pensjonisten, som er ute og nyter etteriddagssola når TV 2 treffer ham, sier han aldri har vært spesielt engstelig for noen russisk invasjon.

– Jeg har tiltro til forsvaret vårt og til folkets styrke.

I likhet med mange her er han likevel lettet over løftene fra Moskva om at enkelte av soldatene som har omringet Ukraina i flere uker, nå skal dra hjem.

– Tror du på det de sier, da?

– Jeg håper vi kan tro på dem.

Overraskelser på lur

Taras' kone Jelena er mer avventende til løftene fra Moskva.

– Jeg håper den sunne fornuft vil seire. Samtidig tror jeg vi må være på vakt for alskens overraskelser i tiden som kommer, sier hun til TV 2.

Ukraina har i praksis ligget i krig med Russland siden 2014, og det har ført til at folk her har blitt vant til en uforutsigbar sikkerhetssituasjon.

I kontrast til uttalelser fra amerikanske tjenestemenn, som i ukevis har advart om et nært forestående russisk angrep, har ukrainske myndigheter forsøkt å mane til ro og sindighet.

64 år gamle Igor sier han aldri har trodd at det ville komme noe angrep.

– Russland har bare drevet militærøvelser som har vært planlagt, og nå drar styrkene hjem. Alt er som det skal være, sier han til TV 2.

Han tror hele krisen har vært en stor misforståelse.

– Et helt normalt fenomen er blitt tolket på en unormal måte, mener han.

ROLIG: Igor og kona Valentina har aldri trodd at det ville komme noen russisk invasjon. Foto: Aage Aune / TV 2

– Ønsker ikke krig

Russlands president Vladimir Putin slo tirsdag fast at landet ikke ønsker krig, men i stedet nye samtaler med Vesten om sikkerhetssituasjonen.

– Vi er klare til å jobbe videre sammen. Vi er klare til å følge forhandlingssporet, sa Putin på en pressekonferanse med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Meldingene om Russlands tilbaketrekning er ennå ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Derfor vil ingen vestlige ledere foreløpig avblåse krisen i Ukraina.

– Tusen takk!

Jelena tror likevel at det verste nå er over.

De siste ukene har Ukraina fått moderne panservernvåpen, luftvernraketter og mengder med ammunisjon fra vestlige land.

Jelena tror denne hjelpen har vært avgjørende for å få Vladimir Putin til å endre kurs.

– Jeg tror ikke Kreml hadde regnet med dette. Tusen takk til alle som har hjulpet oss, sier hun.