Tenåring funnet med grov kroppsskade – politiet ønsker tips

Politiet etterlyser flere opplysninger etter at en gutt ble funnet skadd i et hus i Skien.

Det var klokken 20.52 søndag kveld at Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) fikk melding om at en person var skadet inne i et hus på Bjørntvedt i Skien.

Fornærmede var en gutt i tenårene fra Oslo-området. AMK mottok meldingen fra en bekjent av fornærmede.

Politiet jobber nå ut fra flere hypoteser, hvor selvskade, uhell og villet handling er noen. Dersom noen har opplysninger som kan være relevante for saken, ønsker politiet tips om dette på telefon 476 96 200.

Da politiet ankom stedet, var gutten allerede blitt hentet av ambulanse og kjørt til sykehus. Guttens skader og funn på åstedet gjorde at politiet bestemte seg for å starte etterforskning.

– På nåværende tidspunkt kan politiet ikke si noe om hvem som oppholdt seg i huset da hendelsen inntraff eller da politiet ankom stedet, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Politiet har gjort funn på åstedet som kan relateres til skadene på gutten, men ønsker ikke å kommentere dette nærmere.

To menn i 20-årene er siktet for grov kroppsskade. Begge er fra Skien og har en relasjon til fornærmede.

Fornærmede er fremdeles innlagt på sykehus.