Omfattende strøm-demonstrasjoner flere steder i landet

Det er store demonstrasjoner i 21 norske byer mot de høye strømprisene tirsdag. Blant kravene er ønske om at maksprisen blir satt til 35 øre per kilowatt.

Det er demonstrasjoner over hele landet mot høye strømpriser tirsdag etter at NVE forrige uke kom med enda en prognose om at prisnivået vil forbli høyt gjennom sommeren og inn i neste år.

I totalt 21 byer har folk trosset været for å protestere, og for å be regjeringen om å ta ytterligere grep om strømkrisen.

LØVEBAKKEN: Strømdemonstrasjon utenfor Stortinget tirsdag kveld. Foto: Selma Joner / TV 2

Blant de oppmøtte politikerne utenfor Løvebakken er leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, og SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi kan ikke la strømmen pris-settes etter samme prinsipper som sjampo og bananer, sa Lysbakken fra talerstolen til stor applaus fra folkemengden.

–Kompensasjon er ikke nok. Det er systemet som er problemet. I stedet for å kompensere vinter etter vinter må vi regulere strømprisen, ta kontroll over markedet og styre kraften, sa han.

Moxnes hadde også appell tirsdag, og ble på lik måte som sin Stortingskollega Lysbakken, varmt mottatt av demonstrantene.

PÅ PLASS: SV-leder Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes, leder for Rødt, var blant de oppmøtte utenfor Stortinget tirsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vil ut av EU-samarbeid

Det er LO og Strømprisalliansen som arrangerer demonstrasjonene.

Strømalliansen skriver på sine nettsider at selv om det er bra at regjeringen har økt bostøtten til de aller fattigste og redusert el-avgiften inntil videre, er det ikke nok.

De er frustrert over at strømselskapene tjener så mye penger når forbrukere, kraftintensiv industri og kommuner må betale, og er provosert over myndighetenes beslutning å binde seg til flere europeiske kraftavtaler som sender strøm ut av landet.

FAKKELTOG: Fakkeltog fra Jernbanetorget til Eidsvolls plass i Oslo i protest mot de høye strømprisene. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ønsket er at regjeringen tar tilbake politisk kontroll over kraftbransjen, melder seg ut av avtalen med EUs energibyrå Acer og lager forutsigbare kraftpriser for industri og landbruk, samt et topprissystem for husholdninger.

Energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Terje Aasland var til stede under tirsdagens demonstrasjon i Oslo, hvor han holdt appell.

– Svaret er krystallklart. Vi kan ikke ofre fremtiden med å styre mot et kraftunderskudd. Vi vil derfor ha en storstilt satsing på mer fornybar kraft, sa Aasland.

BUET: Terje Aasland, som er energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, ble møtt med buing da han tok talerstolen under tirsdagens demonstrasjon. Det til tross for at han hadde bursdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Men til tross for at han hadde bursdag, ble Ap-politikeren møtt til høylytt buing da han tok talerstolen.

– Må få ut fingeren

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener regjeringen må få fingeren ut.

– Den situasjonen vi er i nå var helt utenkelig. Folk trodde ikke de skulle få en strømregning som var 5-6 ganger så dyr. Da må du sette inn kraftfulle tiltak og komme på offensiven, sier han til TV 2 i Bergen.

UTENKELIG: Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener regjeringen må gjøre mer for å hjelpe nordmenn med strømregningen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Blant annet vil han at regjeringen dekker mer enn 80 prosent av forbruket over 70 øre kilowatten, og at de satser på ny industri.

–De må få fingeren ut og starte en satsing som gjør at vi har overskuddskraft så vi kan utvikle industrien, sier han.

– Og så må vi tørre å reforhandle noen av de kraftavtalene vi har inngått med andre land, legger han til.

DEMONSTRAJON: Mange trosset været for å demonstrere mot de høye strømprisene i Bergen tirsdag. Foto: Erik Teige / TV 2

Han legger til at selv om politikerne kom godt i gang med utviklingen av havvind, er det fremdeles puslete forsøk.

– Skal vi kunne leve her på Vestlandet som vi alltid har gjort, hvor industrien står sterkt og vi har kraft som vår konkurransefordel i utlandet, må vi jobbe hurtig, sier han.

– Nødvendig for klimamålene

Eggums oppfordring støttes av administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, som mener Norge kan være mye mer offensiv i å ta i bruk blant annet vindkraft.

– Vi må sette i gang produksjonen av mye mer kraft, det er helt nødvendig for at vi skal få etableringer i moderne grønn industri, sier Lier-Hansen til TV 2.

KLIMAMÅL: Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, påpeker at økt kraftproduksjon i Norge er essensielt for å nå klimamålene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Blant annet må vi være mye mer offensive med å ta i bruk vindressursene i havet, både flytende havvind og bunnfast havvind, og vi må modernisere de eldre vannkraftanleggene våre. Det er helt nødvendig for å nå klimamålene vi har satt oss, sier han.

Det ble holdt demonstrasjoner lignende demonstrasjoner også i Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Sauda, Stord, Egersund, Fredrikstad, Odda, Gjøvik, Raufoss, Verdal, Sortland, Rana, Elverum, Mosjøen, Etne, Tromsø og Porgrunn.