Når OL-helten skal snakke, har han henne alltid på øret

Selv treneren må gå via Anna Bolsjunova om han vil ha noe spesielt av den aspirerende OL-kongen Aleksandr Bolsunov.

«Excuse me, could I have a quick question?»

Aleksandr Bolsjunov har akkurat fått stafettgullet rundt halsen, andre gang i lekene at han får den gjeveste medaljen utdelt.

Plusser man på en sølvmedalje er russeren på vei mot langrennskongetittelen i dette OL, og man kunne være unnskyldt for å tro at han da kunne vært litt mer medgjørlig enn vanlig til å gi intervju.

Etter å ha kastet kort blikk i retning TV 2s mikrofon var svaret i intervjusonen ved Zhangjiakou Medal Plaza like kort, som det var kontant.

«No.»

Det er ingen grunn til at det er noe ondsinnet bak. Mer at det handler om manglende tolk, og at det var forhåndsavtalt intervjuer med russiske TV-kanaler som ikke er rettighetshavere.

Til tross for at den russiske skipresidenten Jelena Välbe har erklært boikott mot norske medier etter en NRK-kommentar, har Bolsjunov og de andre russerne til dels stilt opp for de som er rettighetshavere – inkludert NRK som har radiorettigheter.

Litt mindre for andre, spesielt om man ikke behersker russisk.

Øyner og ører

Bolsjunov svarer også på spørsmål på den internasjonale pressekonferansen etter hver medalje. Og det blir jo noen av de.

- Dette er en enorm seier for laget. Det er en veldig vanskelig løype, utfordrende vær og fantastiske utfordrere, så det var en sjanse for oss å vise hva vi er gode for, sa Bolsjunov etter den suverene stafett-triumfen.

- Det vi har oppnådd i dag er ikke bare vår fortjeneste, men også de som jobber i kulissene. Trenere, fysisk støtteapparat og sist, men ikke minst, våre pårørende og våre familiemedlemmer. De er alltid der for oss, spesielt når ting ikke går som forventet. Jeg tror det er nøkkelen til alle våre seirer.

Og for Aleksandr «Sasha» Bolsjunov er det særlig en som står nærmere enn andre. Konen Anna.

Hun er med på det meste og om hun ikke kan fysisk stille, som i Beijing-lekene, er hun med digitalt. Før hver pressekonferanse ringer han opp konen, som er med på videolink.

Derfor kan man se Bolsjunov se inn i mobiltelefonen og snakke helt til han setter seg ned på podiet i mediasenteret tilknyttet National Cross-Country Skiing Centre. Men han skrur ikke av. Han lar videosamtalen gå, for konen er et sikkerhetsnett mot feilsitering.

- Hun skriver ned hva jeg sier. Sånn i tilfelle …, forklarer Bolsjunov til Sport-Express.

Det var naturlig nok stort for den lille familien da han gikk inn til et suverent gull på skiathlon.

- Det er umulig å beskrive følelsene, dette har vi ventet på så lenge. Sasha ringte meg et kvarter etter målgang. Han var i sjokk, og det var jeg også, sier Anna Bolsjunova til avisen.

Sint av dopingspørsmål

Men smilet stivnet fort. På pressekonferansen etter maktdemonstrasjonen fikk Bolsjunov spørsmål om han var dopet.

Selv avfeide han det, sa han følte at det var feil å stille slike spørsmål og inviterte alle til å komme og følge treningene for å se hva de faktisk gjorde. Med på videolink var selvsagt kjæresten.

– Jeg så at han var irritert, spørsmålet gjorde ham til og med litt sint. Jeg mener det er feil og upassende å stille et slikt spørsmål til en idrettsutøver som har vist hvor sterk han er over mange år, sier Bolsjunova.

Konen omtales som Bolsjunovs presseansvarlig, leder, psykolog og hans aller, aller nærmeste. Trener Jurij Bodoravko har for lengst innsett at hun må være med på treningsleirene, og innrømmer at han har ringt Anna for å få hjelp med eleven sin.

- Hvis noen i verden kan påvirke ham, er det henne, sier Bodoravko.

Og at hun har vært viktig i oppladningen er utvilsomt. 100 dager før OL var Bolsjunov på det han nå beskriver som bunnpunktet.



Usannsynlig suksess

Sommertreningen ble spolert av en vond akilles. Når han trodde han hadde fått bukt med problemene begynte tannkjøttet å skape trøbbel. Det ble så ille at han måtte opereres 15. oktober, 113 dager før han tok OL-gull på Skiathlon.

- Sasha var veldig hard gjennom den tiden. Vi diskuterte og tenkte nøye gjennom hvert trinn. Etter operasjonen overnattet jeg på en stol ved siden av ham. Selv om dette i teorien ikke var lov på grunn av pandemien. Men av en eller annen grunn møtte sykehuset oss på halvveien, sier Anna Bolsjunova.

Når han endelig kunne begynne treningen igjen var han langt bak nivået som man ser ham på nå.

- Vi måtte gjøre en million endringer, forklarer Bolsjunov.

Det ser ut som de har hjulpet. Etter fire av seks langrennsdistanser unnagjort står russeren med to gull og en sølv på de tre løpene han har startet. Med sprintstafett og femmil igjen, skal det kanskje godt gjøres om man skal stoppe ham fra å bli OL-kongen.

OL-KONGE: Aleksandr Bolsjunov vant 30 kilometer med skibytte, tok sølv på 15 kilometeren, og vant stafetten for ROC. Foto: Alessandra Tarantino

- Det tror jeg skal holde hardt. Det er nytt skirenn i morgen, ting kan skje, så vi har nå kun fokus på neste skirenn og hvem som blir OL-konge eller ikke har i hvert fall ikke jeg brukt noe tid på, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Han står selv med en gull, en sølv og en bronse så langt og er en aktuell kandidat. Da må ham selv og Erik Valnes ta innersvingen på duoen Bolsjunov/Aleksandr Terentjev.

– Vi må ta på oss et lite favorittstempel, men det er kanskje den beste inngangen å ha til et sånn løp, sier Erik Valnes.