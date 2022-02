OL-helten var i livsfare for ni måneder siden

OL-gullet i lagtempo er helt spesielt for Sverre Lunde Pedersen (29), som for drøyt ni måneder siden lå på Ullevål sykehus med alvorlige skader etter en dramatisk sykkeltur.

– Det smaker helt fantastisk. Det er en vanvittig følelse å stå her med en gullmedalje etter en lang reise og en helt spesiell opplading og oppkjøring til vinteren og OL, forteller Sverre Lunde Pedersen til TV 2 etter tirsdagens OL-gull i lagtempo.

For veien tilbake til skøytebanen har vært tøff for skøyteløperen. Han har hatt en helt spesiell opplading til OL i Beijing. At 29-åringen i det hele tatt kunne stille til start i Beijing har han vanskeligheter for å tro.

– Med denne inngangen til OL med den ulykken jeg var igjennom i mai så blir dette helt spesielt. Den reisen tilbake fra sykesenga i mai er spesiell og ganske sterk, forteller han.

Sverre Lunde Pedersen under sin første treningsøkt i juni i fjor etter sykkelulykken. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Også faren Jarle Pedersen er tydelig rørt ette OL-gullet.

– Da de nærmet seg mål og jeg skjønte at det ble seier så braste alt. Da kom tårene, jeg ble helt skjelven og nesten svimmel, forteller han da TV2 ble med for å se finaleløpet på klubbhuset til Fana IL.

– Det er det største øyeblikket han har gjort og det er det største øyeblikket jeg har med Sverre.

Dramatisk sykkeltur

Vi spoler tiden ni måneder tilbake. 13. mai i fjor gikk det fryktelig galt for 29-åringen. Lunde Pedersen var på sykkeltur ved Dølemo i Agder da han mistet kontrollen i om lag 40 kilometer i timen.

På vei ned en bakke traff framhjulet et hull i bakken. Lunde Pedersen havnet i grøften og traff skarpe sprengingssteiner som gjorde at landingen ble ganske stygg. Først ble han først flydd til Arendal sykehus, før han ble fraktet til Ullevål sykehus i stor hast på grunn av indre blødninger. Her lå han innlagt i åtte dager.

OPPTRENING MED NAKKEKRAGE: Skøyteløperen kunne sakte men sikkert begynne opptreningen til OL. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er klart at det var helt ekstremt tøft i starten. Jeg var så og si var pasient hjemme i sofaen. Jeg måtte se sønnen min leke på gulvet og kunne verken bære han eller være så mye i nærheten av han. Det var en spesiell og ganske tøff situasjon. Uten de (sønnen og kona, jou. anm.) hadde jeg ikke stått her i dag, forteller han om tiden etter sykkelturen.

BRUDDSKADER: Skøyteløperen fikk fatale skader etter uhellet, og fikk en annerledes oppladning til vinter-OL i Beijing. Foto: Erik Teige

Lunde Pedersen kom fra ulykken med to brudd i venstre hånd, ett brudd i høyre underarm, skade på leveren, skiveutglidning i nakken, brudd i kinnbenet, skade på nyre, punktert lunge og stygt skrubbsår på høyre lår samt indre blødninger.

RØRT: Far Jarle Pedersen er stolt over hvordan sønnen har klart å komme tilbake til skøytebanen. Foto: Pål S. Schaathun

– Da var han ikke mye gullkandidat. Da var han egentlig nummeret fra å kunne stille i Paralympics om fire år. Men det gikk jo bra, han klarte å bygge seg opp fra å være fulltidspasient i over to måneder til i dag og ta gull i OL, sier faren til TV 2.

Lang vei tilbake

Faren forteller om hvordan Lunde Pedersen sakte men sikkert kom seg fra sykesengen i mai til å kunne begynne treningen med laget fire måneder senere.

– Jeg var med han i slutten av juli og gikk Stoltzekleiven opp. Han gikk med nakkekrage og sa det gikk ganske greit, men det var problematisk å se trinnene fordi han ikke kunne se ned.

– Jeg visste at Sverre har så mye trening i bunn og grunn at han har kapasiteten hvis han får det opp igjen, men det skal litt til for at kroppen skal fungere igjen. Det er jo andre ulykken han er igjennom så han må ta det litt med ro nå synes jeg, sier en stolt og lattermild lagkamerat Sindre Henriksen. De tok gull i lagtempo sammen i 2018.

– Ja, jeg håper jo jeg har fått min dose. Jeg har ingen planer om å gjøre noe mer enn det, humrer Lunde Pedersen på kommentaren fra lagkameraten.