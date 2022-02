Putin: – Vi ønsker selvsagt ikke krig

Russlands president Vladimir Putin slår fast at landet ikke ønsker krig, men i stedet nye samtaler med Vesten om sikkerhetssituasjonen.

– Vi er klare til å jobbe videre sammen. Vi er klare til å følge forhandlingssporet, sa Putin på en pressekonferanse sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz etter tirsdagens møte.

– Vi ønsker selvsagt ikke krig, sa Putin.

MØTE: Russlands president Vladimir Puting møtte tirsdag Tysklands forbundskansler Olaf Scholz. Foto: Mikhail Klimentyev / AP / NTB

Scholz sa på sin side at de diplomatiske mulighetene ikke er brukt opp og at det ikke er mulig å oppnå varig sikkerhet i Europa uten Russland.

Den tyske statsministeren sa at Russlands kunngjøring om tilbaketrekking av soldater fra områder nær Ukraina er «et godt tegn». Han sier han håper på flere lignende skritt.

MØTTE PUTIN: Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i møte med Russlands president Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev / AP / NTB

Avviste Russland-krav

Etter samtalene fortalte Putin at USA og Nato har avvist Russlands krav om å holde Ukraina og andre tidligere sovjetiske nasjoner utenfor Nato, ifølge nyhetsbyrået AP.

Putins krav om at Vesten stanser utplasseringen av våpen langs russiske grenser og trekker tilbake alliansestyrkene fra Øst-Europa har også blitt avslått, opplyses det videre.

Likevel har USA og Nato blitt enige om å diskutere en rekke sikkerhetstiltak som Russland tidligere har foreslått.

Vil delta i samtaler

Putin fastslo at Russland er klar for samtaler med USA og Nato om begrensninger for utplasseringen av mellomdistanseraketter i Europa og militær åpenhet, men med visse krav.



Fremdeles ønsker Russland en garanti på at Ukraina og andre tidligere sovjetiske land ikke får innvilget Nato-medlemskap, opplyser AP.

Etter møtet tok Putin også til orde for at gassledningen Nord Stream 2 tas i bruk. Den forbinder Russland med det europeiske markedet via Tyskland.

Den russiske presidenten mener gassledningen sørger for energisikkerhet for Europa og kalte den et rent energi- og miljøvennlig prosjekt uten «politiske overtoner».