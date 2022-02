Her henger hun side om side med Ronaldo: – Uvirkelig

– Ja, det henger plutselig 20 meter av meg ved siden av Ronaldo der. Så - dødskult det! sier en lattermild Vilde Bøe Risa til TV 2.

Landslagsprofilen gikk fra Sandviken til Manchester United i sommer. Hun forteller at det er uvirkelig å se seg selv ved siden av stjernespilleren.

– Det er jo litt spesielt, det er litt uvirkelig. Jeg klarer ikke helt å ta det ordentlig inn. Jeg har fått mye meldinger, folk synes det er dødskult. Det er veldig kjekt, sier hun.

Bøe Risa sier at hun ikke fikk fortalt at hun skulle pryde stadion før bildet var oppe.

– Jeg hadde hørt at det var et utkast av et bilde som skulle komme opp, og da så jeg at det var meg og han. Men, det var bare et utkast, så jeg visste ikke om det var det som kom. Så dro jeg på trening, også sa de at «det er mulig du henges opp i dag, så du kan jo ta en titt». Så da hang jeg der plutselig, flirer hun.

POSERER: Vilde Bøe Risa ble overrasket da hun fikk vite at hun er avbildet på Old Trafford. Da tok hun turen for å sjekke ut seg selv. Foto: Privat

Landslagsspilleren har allerede notert seg med to mål på ni kamper i den røde trøya.

– Hvem er Ronaldo?

Lagkamerat Maria Thorisdottir hyller oppmerksomheten venninna har fått.

– Jeg skal opp om et par uker jeg, så jeg gleder meg til det, flirer hun.

– Skal du det?

– Ja, nei, jeg tror det!

SJALU: Lagkamerat og venninne Maria Thorisdottir spøker med at Bøe Risa er større enn Ronaldo. Foto: Steven Paston

– Men det er sykt kult, og det viser at de satser på oss at vi får våre ansikter opp på hovedstadion. Så er det stas for Vilde, det er klart. Det er veldig kult, utdyper Thorisdottir.

– Det er jo sammen med Cristiano Ronaldo der, det er ikke gærent det?

– Ja, det er Vilde det er fokus på, er det ikke det, hvem er Ronaldo? Spør hun lattermildt.

– Nei, det er skikkelig kult!