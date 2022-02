Leveringstid og lange ventelister har vært vanlig på mange modeller, helt siden elbilene for alvor slo gjennom i Norge. Årsakene er flere. Men den viktigste er at vi nordmenn er så tidlig ute med elbiler – og i perioder har etterspurt mange flere biler enn produsentene har klart å levere.

En av dem som har fått merke det er Kia. De har hatt lange ventelister på sine to første elbiler, Niro og Soul. Og nå opplever de det samme med SUV-en EV6.

Derfor har de også bestemte seg for å gjøre et stunt for alle de som har bestilt, men ikke fått bil ennå. De kaller det «Kan du vente – kan du vinne».

Drømt om å vinne bil

De som kan vinne, er altså kunder som har signert på en Active, Exclusive eller GT-Line utgave av EV6 i 2021, men ikke fått bilen sin innen i dag kl. 10.

Christian Lagaard er kommunikasjonssjef for Kia i Norge

Hvor mange dette gjelder, vil ikke Kia gå nærmere inn på. Men det skal i alle fall være «vesentlig bedre odds enn å vinne i Lotto».



På denne måten håper Kia naturligvis at kundene blir værende på ventelisten, og ikke avbestiller bilen.

– Alle har nok drømt om å vinne en bil, men ingen har drømt om å vente mange måneder på en ny bil som følge av pandemien, tenker vi i Kia. For en av dem vil drømmen om å vinne en bil gå i oppfyllelse, sier Christian Lagaard som er kommunikasjonssjef i Kia Bil Norge.

Her rullet EV6 inn i Norge for første gang

Den første båtlasten med Kia EV6 kom til Drammen havn i oktober i fjor. .

Ikke gi bort til en kjendis

Nå er det særlig mangel på såkalte halvledere som gjør at bilprodusentene ikke klarer å produsere og levere biler like raskt som man er vant til. Dette gjelder også Kia som har måttet utsette leveringen til mange av sine kunder.

– Det er utrolig kjedelig, først og fremst for kundene at bilen de gleder seg til og venter på ikke kommer så fort som man ønsker seg. Biler handler om frihet og drømmer for svært mange. Det er gøy å få lov til å bidra til dette for oss i Kia, sier Lagaard.

Han legger til at det ikke er uvanlig at bilprodusenter velger å gi bort biler som premier i konkurranser. For eksempel til kjendiser i et TV-program. Dette er noe som også har vært diskutert i Kia som en del av markedsføringen. Men, når det er lang ventetid som følge av pandemien føltes det feil.

Kia EV6 har fått en svært god mottagelse i Norge. Bestiller du bilen i dag, er leveringen estimert til senest første kvartal 2023.

– Kunne sendt en blomst

– Vi mener det ville være helt feil å gi bort en bil som premie i en tilfeldig konkurranse nå. Det er mye mer både rettferdig og verdifullt å dele ut denne til en trofast kunde som tålmodig venter på ny bil, mener Lagaard.

– I tillegg er det åpenbart at vi og andre produsenter må finne på noe for dem som venter og venter og har fått for mange beskjeder om usikker og utsatt levering. Vi kunne sendt en blomst til alle i stedet, men dette er det vi synes er gøy og vi håper kundene synes det samme. Situasjonen er uansett ikke noe vi som importør får gjort noe med, men nå forsøker vi i alle fall å gjøre noe for dem som har ventet lengst som kanskje gjør ventetiden litt mer spennende, avslutter Lagaard.

