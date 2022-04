Slik svarer NPE og Helseklage i saken til Johansen

Her kan du lese spørsmålene og svarene som er gitt rundt saken til Knut Arve Johansen som TV 2 har sendt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og klageinstansen Helseklage.

TV 2 kontaktet Norsk pasientskadeerstatning (NPE) onsdag 9 februar 2022 og stilte følgende spørsmål:

1. Hvorfor har ikke sakkyndig observert, utredet eller snakket med Johansen etter operasjonen?

2. Sakkyndig beskriver og vurderer skaden til å utgjøre en uføregrad på 8%. Han plasseres i intervall a.) (lette sensoriske og motoriske utfall uten særskilt betydning).

Hvordan er det mulig når skadeomfanget åpenbart er større?

3. Har NPE og Helseklage tatt hensyn til uttalelsene fra flere tredjeparter, som beskriver skadeomfanget? Og hvordan kan en likevel komme til en uføregrad på kun 8% (10% men fratrekk på 2% som negativ inngangsverdi.)?

4. Sakkyndig skriver: «Den mest uttalte plagen er droppfot, men pasienten har også av og til smerter i beinet». Droppfot er «det minste problemet» opplyser skadelidte, som mener sakkyndige ikke beskriver skaden presist. Sakkyndig skriver på et tidspunkt i 2017 at «han er «fortsatt betydelig bevegelseshemmet og avhengig av to krykker». Men ender opp med konklusjonen: lette motoriske utfall i bein uten særlig funksjonell betydning?

5. Skadelidte er uenig i at han skal ha blitt informert om risiko ved operasjon. Han sier han fikk høre at han i verste fall kunne bli «nummen» i felter i huden på låret. Han mottok noe informasjon, men sier han ikke ble informert om at konsekvensen kunne bli som den ble?

6. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Mener NPE at det er tilfelle her?

NPE svarer TV 2 i epost 11. februar.

TV 2 får ikke konkrete svar på våre seks spørsmål, men et oppsummerende svar.

– Hovedkriteriet for å få erstatning er at en pasientskade må skyldes svikt i behandlingen. I denne saken har erstatningssøker fått avslag på søknaden fordi det ikke har vært en svikt i behandlingen, opplyser avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i NPE.

Hun opplyser at saksbehandler har uttrykt forståelse for at de skadene og plagene Johansen har fått har gitt ham redusert livskvalitet, og NPE forstår godt at resultatet av operasjonen har vært en skuffelse for ham.

– Det er imidlertid ikke grunnlag for å gi erstatning, da hans plager er kjente komplikasjoner ved behandlingen, og behandlingen har vært i tråd med god medisinsk praksis. Da blir det ikke noe poeng å bruke ressurser på å utrede den eksakte graden av hans medisinske invaliditet, siden han ikke har rett til erstatning, opplyser Gulaker.

Hun påpeker at Helseklage har vurdert saken og landet på samme konklusjon som NPE, på alle punkter.

TV 2 kontakter NPE på nytt 11. februar.

TV 2 viser til at Pasientskadeloven åpner for at Johansen kan bli tilkjent erstatning selv om det ikke er snakk om en feiloperasjon.

Ifølge Pasientskadeloven kan en bli tilkjent erstatning «når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Det skal legges vekt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon på forhånd.»

Johansen mener skaden er særlig stor, og han mener også den var uventet. Til TV 2 opplyser Johansen at han ikke ble informert om komplikasjoner, lik de han har fått.

Også overlegen som opererte Johansen mener skaden er større og mer alvorlig enn den NPE konkluderte med.

NPE svarer TV 2 den 11. februar.

– Det er riktig at det etter pasientskadeloven § 2, 3.ledd kan gis erstatning selv om det ikke er svikt i behandlingen, svarer fungerende kommunikasjonssjef i NPE, Torill Svordal Stæhr.

Stæhr opplyser derimot at både NPE og ankeinstansen Helseklage har vurdert at Johansens tilfelle ikke kommer inn under denne unntaksbestemmelsen.

TV 2 følger opp med nye spørsmål til NPE den 11. februar.

Legen som opererte Johansen har gjort flere tusen ryggoperasjoner og sier til TV 2 at han aldri før eller senere har sett noen tilsvarende komplikasjoner som i Johansen sitt tilfelle.

Han mener invaliditeten er langt over 8%. Og at Johansen har nesten ubrukelig bein og han ber om at en sakkyndig undersøker ham.

Johansen mener også at han har fått større og mer omfattende komplikasjoner enn det NPE og Helseklage legger til grunn for sitt vedtak, hvor det er snakk om kun «lette motoriske utfall».

Mener NPE fremdeles at vurderingen var god nok?

Og at den sakkyndige ikke trengte/trenger å undersøke Johansen?

NPE svarer TV 2 den 11. februar:

Hovedkriteriet for å få erstatning er at en pasientskade må skyldes svikt i behandlingen. I denne saken har erstatningssøker fått avslag på søknaden fordi det ikke har vært en svikt i behandlingen.

Saksbehandler har i vedtaket uttrykt forståelse for at de skadene og plagene Johansen har fått har gitt ham redusert livskvalitet. Vi forstår godt at resultatet av operasjonen har vært en skuffelse for ham. Det er imidlertid ikke grunnlag for å gi erstatning, da hans plager er kjente komplikasjoner ved behandlingen, og behandlingen har vært i tråd med god medisinsk praksis.

Videre er det riktig at det etter pasientskadeloven § 2, 3.ledd kan gis erstatning selv om det ikke er svikt i behandlingen, dersom skaden er særlig stor og uventet.

NPE fattet sin avgjørelse i oktober 2018 og dokumenter/uttalelser som har tilkommet etter dette er vurdert av Helseklage. På det tidspunktet NPE fattet avgjørelsen mener vi at det ikke var holdepunkter for at skaden skulle være av en slik art at unntaksbestemmelsen kom til anvendelse. Dette selv om den sakkyndiges vurdering skulle være noe streng. Med dette utgangspunktet, ble saken avslått av oss.

I Johansens tilfelle er det fremkommet en del uttalelser om omfanget av hans skade etter at saken har blitt ferdigbehandlet i NPE. Spørsmål rundt hvilken eventuell betydning disse har, må rettes til Helseklage, ettersom de har overtatt behandlingen av saken.

TV 2 stiller ankeinstansen Helseklage spørsmål i epost den 16. februar:

TV 2 ber Helseklage svare på hvorfor ingen sakkyndige har utredet Johansen. Og om dette er å tråd med god forvaltningsskikk.

Videre skriver TV 2:

Både NPE og ankeinstansen har vedtatt at Johansen ikke har krav på erstatning og den sakkyndige har konkludert med en medisinsk invaliditet på 8%. Legen som opererte Johansen, Ingi Thor Olafsson, mener at Johansen burde vært undersøkt av sakkyndig, han mener at hans funksjonalitet er betydelig nedsatt og han har betydelig nedsatt funksjon i hele venstre bein.

I poliklinisk notat 12.04.21 skriver legen at han «har nesten ubrukelige og han har markerte motoriske utfall og sensoriske symptomer» og påpeker at «pasienten har veldig dårlige fungerende ben.»

TV 2 viser til at Helseklage i saken til Johansen konkluderer med at: «det er et vilkår at skaden er særlig uventet…. Skaden ligger i risikoens retning og er ikke en atypisk følge av operasjonen». Og på bakgrunn av det kommer Pasientskadenemnda til at skaden pasienten fikk ikke er «særlig uventet» skade ved operasjon for spinal stenose, selv om varig nerveskade er sjeldent.

Dette står i skarp kontrast til lege som opererte Johansen. Han har aldri før eller senere vært borti lignende. Operasjonen gikk meget bra, men konsekvensene i etterkant har han aldri sett maken til. Dermed finner vi det påfallende at Helseklage kan konkludere med at dette ikke er en atypisk følge av operasjonen. Legen er blant de fremste i landet på denne type operasjoner og har etter sigende utført er meget høyt antall operasjoner.

Pasienten må utredes grundig fordi en må/kan vurdere § 2. 3 ledd i pasientskadeloven.

Selv om det ikke foreligger grunnlag for erstatningsansvar etter første og annet ledd, kan det unntaksvis ytes erstatning når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Det skal legges vekt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon på forhånd.

Johansen mener han ikke ble informert tilstrekkelig om komplikasjoner, lik de han har fått. Han mener også at han har fått større og mer omfattende komplikasjoner enn det NPE og Helseklage legger til grunn. Han mener han har mye større komplikasjoner enn kun droppfot, hoften og kne svikter og han får ikke benet med seg fremover. Dette er også legen som opererte ham, sin oppfatning.

For å vurdere grad av invaliditet så må man klinisk vurdere Johansen. Johansen mener han har krav på å bli undersøkt grundig. Skal unntaksbestemmelsen tre i kraft/vurderes, må han utredes korrekt. Det mener han at han ikke er.

Helseklage svarer TV 2 i epost den 17. februar:

Vivian S. Erstad, avdelingsdirektør for pasientskadeerstatning i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten skriver følgende:

For å få pasientskadeerstatning må det ha vært svikt ved helsehjelpen. I denne saken var det, til tross for problemer etter operasjonen, ikke svikt ved helsehjelpen. (Du viser til at legen som opererte ham også sier at operasjonen gikk bra.). Den klare hovedregelen er at det da ikke kan gis erstatning, selv om resultatet ble dårlig og en stor belastning.

Det er heller ikke holdepunkter for at det har vært informasjonssvikt. Tvert imot er det sannsynliggjort at det ikke har vært informasjonssvikt. (Det fremgår av tidsnært journalnotat at det ble gitt informasjon om mulige komplikasjoner.)

Saken er vurdert av sakkyndig spesialist. Når det ikke har vært svikt ved helsehjelpen, har det ikke vært nødvendig å få klageren undersøkt. Det er ikke nødvendig med en undersøkelse selv når det er svikt ved helsehjelpen. Høyesterett har presisert at bevisene omkring skadetidspunktet er de mest tungtveiende. Det er derfor epikrisene og journalene fra skadetidspunktet som best belyser hva som hendte i forbindelse med inngrepet, og om det skjedde en svikt. Sakkyndig skal vurdere om helsehjelpen var i tråd med god medisinsk praksis, og da er det som nevnt epikriser og journaler som best opplyser de medisinske sidene ved saken. Dette er i tråd med god forvaltningspraksis.

Selv om plagene som oppsto etter behandlingen skulle være større enn det som først ble dokumentert, endrer det ikke vurderingen av at det ikke skjedde en svikt under helsehjelpen.

Helt unntaksvis kan det etter en snever unntaksregel, gis erstatning selv om det ikke har vært svikt ved helsehjelpen. Da må skaden være både særlig stor og særlig uventet, og det er et betydelig misforhold mellom det du blir behandlet for og det du ender opp med av skader. I dette tilfellet var komplikasjonen ikke «særlig uventet». Selv om den er sjelden, er det en kjent komplikasjon.

Klager var også betydelig plaget før inngrepet, bl.a. med svært begrenset gange. Det var derfor gode grunner for å utføre inngrepet. Dette har også betydning for hvor stor skaden anses å være. Selv om skaden isolert sett er ganske stor, er den ikke «særlig stor» etter bestemmelsen i denne saken.

Invaliditetsgraden er i utgangspunktet uten betydning når det ikke foreligger svikt ved helsehjelpen.

TV 2 stiller nye spørsmål til Helseklage som også besvares den 22. februar:

TV 2 ber om svar på en del oppfølgende spørsmål. Helseklage svarer i kursiv.

TV 2:

NPE/Helseklage konkluderer med at det ikke var svikt i helsehjelpen. Og det pekes på at dette heller ikke er en særlig stor eller særlig uventet skade.

Overlege Olafsson uttrykker at han aldri har opplevd en slik type skade/utfall etter en operasjon. Hvordan kan man da uttale seg så kategorisk?

Helseklage:

Selve operasjonen gikk bra, slik det kommer frem av både behandlende leges og sakkyndiges vurderinger. At det oppstår komplikasjoner som følge av et inngrep, gir ikke rett til erstatning når det ikke har vært svikt ved behandlingen.

TV 2:

Skadelidte benekter ikke at han har mottatt informasjon, men at han er informert om at det kan oppstå numne felter i på låret. Skadene i ettertid er langt mer omfattende. Og dette er også beskriver i epikrisen, fra et tidlig tidspunkt.

Skadelidte mener at han ikke er blitt informert om at en konsekvens kan få et utfall slik det har i hans tilfelle. Legen som opererte ham sier til TV 2 at han aldri før eller etter har vært borti lignende tilfelle.

Hva legger da Helseklage til grunn for å si at det ikke har vært informasjonssvikt? Og det er også mulig at dette ikke er en konsekvens som legen kjente til og som han dermed ikke kunne informere om?

Helseklage:

Det kan i utgangspunktet ikke ventes at journalene er veldig detaljerte omkring alle mulige komplikasjoner det er gitt informasjon om. Men det må i utgangspunktet komme frem at det er gitt informasjon om risiko ved inngrepet. Når det, som her, kommer frem at slik informasjon er gitt, mener vi at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at slik informasjon ikke er gitt.

TV 2:

Ifølge Johansen har sakkyndig vektlagt lammelsen på leggmuskelen som har ført til droppfot. Dette er bare én del av konsekvensene. På side to av epikrisen forteller ortopeden at de første gangene han snakket med Johansen hadde pasientene ikke vært oppe og gått etter operasjonen. Senere, som det står i epikrisen, men som sakkyndige ikke omtaler, står det at Johansen i tillegg til skadene i ankel og fort hadde dårlig kontroll over hele beinet og smerter i lårer.

Hvorfor er ikke dette omtalt av den sakkyndige?

Hvordan kan en avdekke om skaden er «særlig stor og uventet», når en ikke utreder pasienten?

Hvorfor følger en ikke anmodningen fra legen som opererte ham som mener han bør utredes og som beskriver skaden som mer omfattende enn det som kommer frem i vurdering fra sakkyndig?

Når det dokumenteres/fremlegges så mye informasjon rundt saken som er egne til å svekke troverdigheten bak beslutningen, hvorfor utreder ikke Helseklage Johansen? Er det gått prestisje i saken?

Er Helseklage uenig i at man ved en utredning kan avklare to vesentlige faktum; skadens omfang – og på bakgrunn av dette evt. fastsette medisinsk invaliditet og om skaden er særlig uventet og særlig omfattende? Kan dere i så fall begrunne dette?

Helseklage:

Det er den medisinske dokumentasjonen rundt skadetidspunktet som best belyser skadeomfanget. Og basert på dette skjer det en juridisk vurdering knyttet til hvordan denne snevre unntaksbestemmelsen skal tolkes.

Når komplikasjonen er kjent for det medisinske miljøet, selv om den er sjelden, vil ikke skaden være «særlig uventet». Vilkårene for denne snevre unntaksbestemmelsen vil ikke være oppfylt, selv om en skulle undersøke pasienten og eventuelt finne at skaden er omfattende. Så selv om skaden skulle være større enn det som først var lagt til grunn, vil likevel ikke vilkårene for denne bestemmelsen oppfylles. I tillegg vil det ha betydning hvordan plagene ville ha vært uten behandlingen / behovet for behandling, når en skal se på skadeomfanget. Det er selvsagt ingen prestisje i dette, men medisinsk undersøkelse som en del av utredningen forbeholdes de tilfellene hvor det kan anses å ha avgjørende betydning for resultatet i saken.

Skadens omfang er vanligvis godt belyst gjennom epikriser og journaler. Det er derfor kun unntaksvis behov for en medisinsk undersøkelse for å få belyst dette. Det vil også være mulig å undersøke om den aktuelle komplikasjonen er kjent for det medisinske miljøet, på andre måter enn gjennom en fysisk undersøkelse av pasienten i forbindelse med behandling av klagesaken.

TV 2:

Både NPE og Helseklage har lagt sakkyndigutredning og konklusjoner til grunn for saken – og derved også som utgangspunkt for sine vurderinger om skaden er omfattet av unntaksregelen. Men det er nettopp sakkyndigutredningen som bestrides.

TV 2 vil presisere at det i et rettsikkerhetsperspektiv er viktig at det blir foretatt kliniske undersøkelser når det oppstår usikkerhet rundt beslutningsgrunnlag.

Mener Helseklage at rettsikkerheten er godt nok ivaretatt?

Helseklage:

Ja. Vi mener at det ikke er usikkerhet rundt beslutningsgrunnlaget i denne saken. Det har ikke vært svikt ved helsehjelpen, og da gis det ikke erstatning – selv om det kan ha oppstått betydelige komplikasjoner.

Unntaksbestemmelsen er forbeholdt helt sjeldne unntakstilfeller, hvor det både er en særlig stor og særlig uventet skade. Det er ikke nok at skaden er stor. Det må bl.a. tas i betraktning hvor viktig det var å få behandlingen – altså hvilke plager vedkommende hadde fra før. Og i tillegg må skaden ha vært særlig uventet. Det vil skaden ikke kunne være når risikoen for det som har oppstått, er kjent i det medisinske miljøet, selv om komplikasjonen er sjelden.