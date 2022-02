Den glemte gullgrossisten

-13, -14, -15, -17, -18, -19 og -21. Dette er ikke lottotallene, men alle mesterskapene på rad der Maiken Caspersen Falla tok individuelle sprintmedaljer. Sju rette verdt flere millioner kroner, og en prestasjon det snakkes altfor lite om.

Å ta medalje i så mange mesterskap på rad, i en så marginal øvelse som sprint er, sier alt om hvilken vinnerskalle Norges kanskje minst anerkjente langrennsstjerne er. Det er kun de aller, aller største som er på sitt beste i mesterskap etter mesterskap.

Derfor blir jeg heller ikke overrasket i det hele tatt om Caspersen Falla drar med seg Tiril Udnes Weng til nok en medalje på lagsprinten, og lite ville glede meg mer enn om mesterskapsløperen er tilbake på pallen i den individuelle sprinten i Planica-VM neste år.

Legger du til tilleggstallene -11, -15, -17, -18 og -19 får du også mesterskapene sprintdronninga har tatt stafettmedaljer. Til sammen har Caspersen Falla seks gull, to sølv og fem bronsemedaljer i internasjonale mesterskap.

Aller best var hun i 2017, der det ble gull i både sprint, teamsprint og stafett til Caspersen Falla og Norge. Tre gullmedaljer i samme mesterskap er det bare langrennssportens største som kan matche.

På toppen av dette finner du 21 individuelle seiere og 54 pallplasser i verdenscupen, i tillegg til seks gull, tre sølv og fire bronsemedaljer i NM-sammenheng.

Maiken Caspersen Falla er en av våre største langrennsløperne i moderne tid, og enn så lenge enehersker på kvinnenes sprinttrone. Hadde hun vært svensk ville hun vært på alles lepper, men i Norge har vi kanskje glemt hvor fantastisk god hun er?

Til sammenlikning har jevnaldrende Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg henholdsvis 10 og 9 mesterskapsmedaljer og 13 og 17 verdenscupseiere.

Det er ikke lett å konkurrere med navn som Marit Bjørgen og Therese Johaug, og enklere blir det ikke når du skal dele oppmerksomheten med løpere som Petter Northug jr. og Johannes Høsflot Klæbo.

Likevel er det litt spesielt å se hvor lite Maiken Caspersen Fallas prestasjoner har blitt hyllet de siste årene, særlig tatt i betraktning hvordan hun i mange renn har båret en hel nasjon på sine skuldre i en øvelse der konkurrentene oftere enn noe annet har vært utenlandske.

Kanskje er det nettopp derfor hennes suksess har havnet litt i skyggen av våre aller største stjerner? Maiken Caspersen Falla har stort sett «bare» levert i sprint. I Norge er det først når du hevder deg på distanserenn du har ser ut til å bli en superstjerne.

Jessica Diggins og Kikkan Randalls gullmedaljer i lagsprint og Stina Nilsson og Jonna Sundlings sprintgull hylles på en helt annen måte i deres hjemland. Noen ganger virker det faktisk som om vi hyller disse mer også…

Samtidig river vi oss i håret for at svensker og andre utlendinger har hevet nivået i sprint til et nivå der de norske ungjentene foreløpig ikke har klart å ta opp arven etter sprintdronninga. Hvorfor i all verden skal det være sånn?

Det første vi bør gjøre er å gi Maiken Caspersen Falla den hyllesten hun fortjener, som henne utenlandske konkurrenter får i sine hjemland. Da først er det realistisk å tro at norske ungjenter vil følge i hennes skispor.