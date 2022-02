Gråtende Kamila Valijeva (15) best i kortprogrammet

Den russiske 15-åringen Kamila Valijeva nådde ikke sitt beste nivå i kortprogrammet i OL-hallen i kunstløp, men var likevel best i kvalifiseringen.

Hun måtte ta et steg ut i landingen etter en trippel axel tidlig i programmet og var ikke like strålende som da hun i lagkonkurransen fikk 90,18 for sitt kortprogram. Det var rett bak hennes verdensrekord på 90,45 fra EM i januar.

LEDER: Til tross for noen småfeil var Kamila Valijeva best av samtlige i kortprogrammet. Foto: Aleksandra Szmigiel / Reuters

For tirsdagens kortprogram fikk hun «bare» 82,16 poeng, men det holdt til å vinne kvalifiseringen.

Hun gjennomførte sitt kortprogrammet til tonene av «In Memoriam» av Kirill Richter. Hun kjempet med følelsene da hun var ferdig, og gråt åpenlyst.

Blant publikum fikk hun en varm respons både før og etter oppvisningen.





– Nå nyter jeg, men jeg fokuserte veldig da jeg gikk. Jeg prøvde å gjøre alt bra, sier hun på Discoverys sending.

Valijeva tok kunstløpsporten med storm etter sin seniordebut og har oppnådd rekordhøy poengsum både i kortprogram og friløp. Hun har fått tilnavnet «frøken perfekt» og ble i lagkonkurransen første kvinne som landet firedoble hopp i OL.

Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ungjenta har vært under voldsomt press siden det forrige uke ble klart at en dopingprøve hun avga i forbindelse med det russiske mesterskapet i romjula var positiv på det forbudte stoffet trimetazidin.

Idrettens voldgiftsrett kom i en omstridt avgjørelse tidligere tirsdag fram til at Valijeva skulle få delta i den individuelle kunstløpfinalen, tross en positiv dopingprøve som kan føre til at hun blir utestengt.

– Jeg er glad, men følelsesmessig utmattet, sa Valijeva til russisk TV.

Hun forteller at hun satt i CAS-høringen i sju timer, med kun en liten pause på 20 minutter.

– Dette har vært veldig vanskelige dager for meg. Det føles nesten som jeg ikke har nok følelser igjen, sa Valijeva.

