Dette er bilen som på mange måter startet hele ballet. For all del – dette var ikke den første elbilen. Men på ytelser, rekkevidde, design lading og kjøreglede, gikk den utenpå alt annet i sin tid. Med god margin.

Bilen er en Tesla Roadster. I utgangspunktet bygget på et forlenget Lotus Elise-chassis, men altså med elmotor og batteripakke.

Roaster var den aller første bilen fra Tesla. Etter litt klabb og babb og kvalitetsproblemer i oppstarten, gikk det seg egentlig ganske fort til. Den ble produsert mellom 2008 og 2012. Noen eksemplarer fant også veien til Norge. For allerede den gangen var interessen rundt elbiler stor her på berget.

Tesla Roadster bygger i grunn og bunn på sportsbilen Lotus Elise. Foto: Autospesialisten Tønsberg AS.

Fint eksemplar

Og som nevnt – Tesla skapte virkelig vei i vellinga med Roadsteren sin. Produksjonsvolumet var lavt. Det snakkes om snaut 2.500 produsert totalt.

Da Tesla Model S dukket opp i 2013, ble den lille Roadsteren nærmest borte i støvskyen av all viraken som oppstod. Den har etter det levd en ganske anonym tilværelse på bruktbilmarkedet. Men entusiastene har fulgt den. Bilen har mer enn en gang blitt spådd en framtid som klassiker.

Mye tyder på at spådommen er riktig. Tesla er jo et moderne bil-eventyr. At den første modellen, som attpåtil er en sportsbil i begrenset opplag en dag skulle bli gjenoppdaget, er vel knapt mer enn rett og rimelig.

Akkurat nå finnes det et svært fint og påkostet eksemplar til salgs her i Norge. Nærmere bestemt hos Autospesialisten Tønsberg AS.

– Ja, det stemmer, sier bilselger Marius Fosshagen Berget.

Han forteller videre at dette er den grommeste versjonen. Nemlig en 2,5 Sport fra 2012, som har gått bare 72.000 kilometer. De selger bilen for en kunde.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Annonsen har hatt mange visninger, men ingen norske interesser har meldt seg. Faksimile fra finn.no

Viktige oppgraderinger

Selv om bilen ble produsert i et lavt antall, finnes den i fire ulike utgaver. Hvorav denne er den mest etterspurte. I praksis betyr det elmotor på 288 hestekrefter og 0-100 km/t på under 4 sekunder. Det står det respekt av. De som har kjørt bilen forteller om direkte og gokart-lignende kjøreegenskaper med høy moro-faktor.

– Dette er en veldig pen bil som i det siste er mye påkostet. Blant annet har batteripakken vært hos Tesla i USA for komplett oppbygning. Ikke kun bytte av celler, men bygget nytt fra bunnen av, forklarer han videre.

Grunnen til dette er at bilen i en periode ble stående lagret. Disse bilene bruker noe strøm selv når de ikke er i bruk. Dermed gikk batteriet tomt og kapasiteten ble redusert. Derav det det nybygde batteriet.

Bilen har også fått ny lakk.

– Disse bilene kan ha problem med at lakken krakkelerer som en reaksjon til carbonfiberen under. Denne bilen har derfor vært slipt ned, lakkert med spesialgrunning for å forhindre dette og lakkert opp igjen. Rødfargen kler også bilen godt synes jeg, sier Fosshagen Berget.

Utsolgt: Nå er det slutt for stor bilsuksess i Norge

Interiøret i Roadster har ikke den store senterskjermen som på mange måter har blitt et kjennemerke for bilmerket. Foto: Autospesialisten Tønsberg AS.

Klassiker og innvestering

Han kan fortelle at interesse rundt bilen har vært god. Men det er nok slett ikke usannsynlig at den forsvinner ut av landet:

– I tillegg til en annonse på finn.no, som for øvrig har hatt massevis av visninger, er den lagt ut på tyske Mobile. Så langt har vi ikke fått noen henvendelser fra norske interessenter. Men vi har fått flere seriøse henvendelser fra både Tyskland og USA. Jeg holder akkurat nå på å sende over flere bilder av bilen til noen av disse, forklarer han.

– Jeg tror at en ny eier vil se på bilen som en investering. Jeg er sikker på at verdien på disse vil stige ytterligere de neste årene. Det var den første og den er uvanlig. Tenk litt på hva som har skjedd med verdien med de første Folkevognene. Det hadde ikke vært dumt å tatt vare på en slik.

Les også: Klart det er mulig å tjene penger på bruktbil!

Mye tyder på at denne unike bilen nå forsvinner ut av landet. Foto: Autospesialisten Tønsberg AS.

Koster det samme som den gjorde ny

Prissettingen derimot var litt utfordrende. Den er priset til det samme som den kostet ny i 2011 - 2012. Det vil si én million kroner.

– Det var jo ikke akkurat mye å sammenligne med. Hverken her hjemme, i Tyskland eller USA. Vi la ganske mye jobb i å finne riktig pris på denne bilen. Ikke minst med å posisjonere oss mot utlandet. Jeg føler meg trygg på at prisen er riktig nå, avslutter bilselgeren.

Les også: Disse søkeordene bruker vi mest på finn.no

Video: Interessert i brukt Tesla Model S? Da må du få med deg dette