Løste drapsgåte etter 58 år – dette skjedde med Marise (9)

I mars 1964 gjorde amerikansk politi et forferdelig funn. I et hull i bakken i byen Hazleton i Pennsylvania fant de en død barnekropp - forlatt, forslått og grovt seksuelt misbrukt.

Kroppen tilhørte den lokale 9-åringen Marise Ann Chiverella, som skulle gå innom kirken for å levere noen hermetikkbokser på vei til skolen, men aldri kom hjem igjen.

DREPT: Marise Ann Chiverella ble kun 9 år gammel. 58 år etter at hun ble funnet drept har politiet kommet fram til hvem som drepte henne. Foto: Pennsylvania State Police

Hva som skjedde med 9-åringen den skjebnesvangre marsdagen har siden den gang forblitt et mysterium, og i over et tiår skulle saksmappen samle støv på politikontoret i den lille byen uten å gi svar.

Men forrige uke fikk politimesteren en uventet beskjed.

En 20 år gammel genetisk slektsforsker hadde løst den nesten 58 år gamle drapsgåten.



Saken ble først omtalt av NBC.

Fant DNA på jakken

Det var til slutt en DNA-prøve fra Marises jakke som skulle løse mysteriet og avsløre morderen.

Den første utviklingen kom i 2007. Da hadde politiets DNA-laboratorium i Pennsylvania klart å lage en profil på den mistenkte drapsmannen basert på funnet på jentas jakke.

Prøven ble lastet opp i en database, og månedlig sammenlignet opp mot nytt DNA som kom inn til politiet.

SLEKTSFORSKER: 20-åringen Eric Shubert, som jobber som genetisk slektsforsker, kunngjorde på en pressekonferanse torsag at James Paul Forte drepte Marise Ann Chiverella i 1964. Foto: John Haeger / AP / NTB

I over ti år skulle politiet arbeide slik, men i 2018 kom gjennombruddet: DNA-prøven matchet en fjern slektning av Marise.

Student løste gåten

Da DNA-matchen ble funnet i 2018 kjente politiet fremdeles ikke til identiteten til drapsmannen.

I et desperat forsøk på å få svar startet de et samarbeid med 20-åringen Eric Schubert, en slektsekspert som fremdeles gikk på universitetet.

I løpet av de neste månedene bygget Schubert et slektstre basert på den over 55 år gamle DNA-prøven mens politiet intervjuet Marises familiemedlemmer og samlet inn egne DNA-prøver av dem.

Etter flere lange kvelder var listen over mulige drapsmenn redusert til kun fire personer.

En av dem hadde i 1974 blitt arrestert for et annet seksuelt overgrep, og han ble senere identifisert som James Paul Forte, mannen som hadde drept og forgrepet seg på 9 år gamle Marise.

DRAPSMANNEN: Politioffiser Anthony Petroski avduker en plakat med et High School-bilde av Marises drapsmann James Paul Forte, ved siden av et annet bilde som viser politiets saksmappe for drapet. Foto: Michael Rubinkam / AP / NTB

Drømte om å bli nonne

James Paul Forte, som selv bodde i Hazleton, var tidlig i 20-årene da han drepte Marise, og ifølge politiet var jenta et tilfeldig offer.

TILFELDIG OFFER: Politiet tror at Marise (9) var et tilfeldig offer. Her avbildet i 1964, samme år som hun ble drept. Foto: Michael Rubinkam / AP / NTB

I årene etter barnemordet jobbet han på en lokal bar, og ble trolig aldri gift.

Forte døde selv i mai 1980 av naturlige årsaker, muligvis et hjerteinfarkt, og vil aldri måtte betale prisen for å ha drept Marise.

– Dette er en veldig viktig dag for avdelingen vår, sa etterforskningsleder Mark Baron på en pressekonferanse torsdag, etter at drapsmannens identitet ble kjent.

Han var tydelig rørt, og måtte ved flere anledninger tørke tårene.

RØRT: Etterforskningsleder Mark Baron var tydelig rørt da han kunne fortelle at de etter 58 år har funnet ut hvem som drepte Marise. Foto: John Haeger / AP / NTB

– Selv om det tok nesten 58 år før denne saken ble løst, tror jeg at dette gir familier som har opplevd noe lignende håp om at uansett hvor lang tid det kan ta, vil vi aldri gi opp i vårt forsøk på å finne gjerningspersonene bak disse grusomme forbrytelsene, sa han.

Marises søsken Carmen og Ronald var også til stede, og omtalte søsteren som en stille og søt jente som drømte om å bli nonne når hun ble stor og som like å spille orgel.

– Vi har så mange dyrebare minner av Marise. Samtidig vil familien vår alltid føle tomhet og sorg over hennes fravær, sa Carmen til media.

– Vi vil alltid spørre oss selv om hva som ville vært og kunne vært, avsluttet hun.

Etter 58 år kan familien endelig få fred.

Drapet på Marise er den fjerde eldste saken i USA som er løst ved hjelp av genetisk slektsforskning.