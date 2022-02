Frykter flyktningkrise: – De menneskelige lidelsene vil bli katastrofale

Tirsdag opplyste det russiske forsvarsdepartementet at de var i ferd med å trekke styrker vekk fra den ukrainske grensen - som de hele tiden har hevdet er en del av en øvelse.

Lenge har det vært spenninger på grensen mellom Russland og Ukraina, og de siste dagene har situasjonen tilspisset seg ytterligere. Over 100.000 russiske soldater ble forrige uke sendt til grensen, og generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, sier Russland fortsatt har alt på plass for krig.

– Det er signaler om fortsatt diplomati. Men vi har ikke sett tegn til tilbaketrekning på bakken, til tross for at vi overvåker situasjonen svært nøye, sier Stoltenberg tirsdag.

FORBEREDER SEG: Frivillige trener til å bli ukrainske soldater utenfor hovedstaden Kiev, 15. januar 2022. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Katastrofale lidelser

Dersom president Vladimir Putin gjør alvor av situasjonen og innvaderer Ukraina, frykter Flyktninghjelpen (NRC) en humanitær krise.

– De menneskelige lidelsene ved en full krig vil bli katastrofale. Nesten 3 millioner mennesker er allerede avhengig av nødhjelp per i dag, og fornyet konflikt vil kunne føre til at de fremskrittene som er gjort, blir visket ut i løpet av et øyeblikk, sier kommunikasjonsrådgiver i Flyktninghjelpen, Tiril Skarstein.

Organisasjonen er klare på hva som kan forventes dersom Russland går til krig og innvaderer Ukraina.

I UKRAINA: Generalsekretær i NRC, Jan Egeland, og ukrainske Mykola (83). Foto: Tiril Skarstein / Norwegian Refugee Council

– Vi forventer en ny flyktningstrøm, dersom det blir nye kamphandlinger. Bare i en 20 kilometer lang sone på begge sider av den nåværende frontlinjen øst i landet bor det rundt 2 millioner mennesker som vil være ekstra utsatt for vold og fordrivelse dersom konflikten eskalerer, sier Skarstein.

Flyktninghjelpen er allerede i gang med å planlegge hvordan de skal skalere opp arbeidet, dersom det blir en økning i kamphandlinger og fordrivelser.

STORE ØDELEGGELSER: Deler av områdene på den russisk-ukrainske grensen er allerede preget av en årelang konfliktsone. Foto: Tiril Skarstein / Norwegian Refugee Council

I utgangspunktet tror hun det i første omgang er mest sannsynlig at ukrainske borgere vil drives på flukt innad i landet eller til nabolandene.

Klare for en flyktningstrøm

Selv om det er de siste ukene og dagene situasjonen virkelig har tilspisset seg, har konflikten pågått i flere år.

Seniorrådgiver i Røde Kors, Silje Holand Wilhelmsen, sier det allerede er 3 millioner mennesker ved grensen som har behov for humanitær hjelp.

– Spesielt mange eldre rammes av å ikke kunne krysse konfliktlinjen får å hente ut pensjonen sin. Enorme områder er minelagte og forårsaker de fleste sivile dødsfall og skader. Til nå har totalt 14.000 mennesker mistet livet, flere hundre er savnet, og det er flere hundre tusen internt fordrevne som følge av konflikten, forteller Wilhelmsen.

FRAKTES VEKK: Russland meldte tirsdag om at de returnerte en rekke tankser fra grensen. Foto: EPA

Hun sier Røde Kors følger situasjonen nøye, og er klare til å bistå ytterligere dersom det skulle bryte ut krig.

– Vi er også i beredskap om en større konflikt skulle bryte ut og forårsake store flyktningstrømmer.

Røde Kors yter allerede humanitær bistand i området, og Wilhelmsen håper konflikten vil få en diplomatisk løsning, slik at den humanitære krisen også kan løses.

– Dersom det bryter ut en storkrig nå vil det få enorme humanitære konsekvenser og det er de som allerede er hardt rammet av konflikten som vil ta den tyngste børen. Den humanitære krisen må løses, også etter at den tilspissede situasjonen vi har nå forhåpentligvis går over i en mer stabil fase.

Lav risiko for krig

Norsk-ukrainsk handelskammer har 130 medlemsbedrifter som er engasjert i handelen mellom Norge og Ukraina, men daglig leder Kjartan Tveitnes er ikke bekymret for at det vil bli full krig.

– Risikoen for en invasjon er lav. Våre analyser viser at det er uakseptabelt høy risiko for Russland å gå til en invasjon, og mener derfor det er liten sannsynlighet for at det vil skje, sier han.

Tveitnes peker på at folk i Ukraina har levd i en spent situasjon i åtte år, og sier infrastruktur og bankvesen fungerer bra. Likevel understreker han at det er mye mellom fullskala invasjon og ingenting.

TIL SAMTALER: Russlands president Vladimir Putin (t.v.) og Tysklands kansler Olaf Scholz møttes tirsdag til samtaler i Kreml i Moskva for å diskutere situasjonen. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

– Det kan være cyber-angrep, for eksempel. Ukraina er under cyber-angrep fra Russland hver dag, og de er gode på cyberforsvar etter at de i realiteten har blitt utfordret på cyber hver dag i åtte år, sier Tveitnes.

Han understreker viktigheten av vestlig støtte til Ukraina.

– De siste fem årene har Norge firedoblet handelen med Ukraina. Det er gjort store norske investeringer i landet, blant annet innen fornybar energi. Ukraina har tatt aktive valg for å nærme seg Vesten, og vi mener derfor at Vesten bør stå på deres side. Ukraina er på riktig side av historien her, sier han.