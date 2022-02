Tidligere dømt for seksuelle overgrep mot 15 åring i Norge

Forrige mandag ble en nordmann i 50 årene pågrepet og fengslet på Filippinene. Mannen som er siktet for seksuelle overgrep mot barn er også tidligere straffedømt for seksuelle overgrep i Norge.

– Vi har fått beskjed om at en nordmann er pågrepet på Filippinene etter anmodning fra norsk politi, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Inger Skjeppe Salberg til TV 2.

I 2010 ble mannen dømt til fengsel for seksuelle overgrep mot en 15 år gammel jente. Han ble også dømt til å betale erstatning.

Dømt for vold mot barn

Ifølge dommen fant retten at mannen handlet med forsett, det vil si at han gjennomførte samleie med fornærmede til toss for at han visste at hun bare var 15 år.

Mannen er også domfelt for vold mot to barn i Norge i 2013.

I følge Folkeregisteret er han utvandret fra Norge, og filippinske myndigheter sier han har oppholdt seg på Filipinene siden 2016.

Etterlyst i Norge

Mannen har vært etterlyst i Norge siden 2020 og internasjonalt etterlyst siden før jul i 2021.

Skjeppe Salberg opplyser til TV 2 at mannen enda ikke har fått oppnevnt en norsk forsvarer.

– Han var etterlyst med tanke på utlevering til oss, så vi avventer nå tilbakemelding fra filippinske myndigheter, sier Skjeppe Salberg.

I følge vietnamesiske myndigheter ble mannen arrestert i byen Laoag.

– Vi vil deportere ham. Han er en uønsket utlending, og hans tilstedeværelse i landet utgjør en trussel mot filippinske barn. Et hvilket som helst av dem kan være hans neste offer, sier en leder ved landets immigrasjonskontor.