– Jeg var 11 år da jeg fikk en følelse av at jeg ikke ville leve lenger

Prosjektkoordinator for Mental Helse Ungdom, Oskar Fjørtoft Sandanger (26), bruker dataspill som inngangsnøkkel i YouTube-serien «Føler'n». Serien går ut på at Oskar inviterer ulike norske forbilder og kjente personer til en liten stue for å prate om følelser, samtidig som de spiller dataspill.

– Det er en serie der vi har som mål å normalisere følelser, altså alle typer følelser. Målgruppen er unge menn og gutter, da de gjerne har en høyere terskel for å åpne seg enn kvinner, sier Oskar til God morgen Norge.

For at settingen skal være komfortabel, foregår samtalen med spilling som virkemiddel.

FØLERN: «Føler'n» er en YouTube-serie på kanalen «Psykt Normalt». Med denne serien ønsker Oskar Fjørtoft Sandanger (26) å kunne bidra til å skape mer åpenhet rundt temaene. Tidligere har han blant annet hatt Helene Olafsen og Sjur Brean som gjester. Foto: Privat

– Å spille samtidig som man snakker om noe tungt bidrar til å ha et felles fokuspunkt som gjør det lettere å åpne seg. Det er litt det samme som å kjøre bil, sier han og forklarer:

– Det er basert på egen erfaring. Jeg opplevde å ha en av de beste samtalene jeg har hatt med en kompis da vi satt og spilte sammen, og det er noe jeg vil formidle videre. Det har også blitt gjort research på hva de unge er opptatt av, og de sier at det er digg å hvile øynene på noe annet og at det blir lettere å prate når man spiller.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen!

Et slitsomt liv

En av de som har gjestet serien er Karsten Blomvik (28). Utad er han en humorist, både på NRK 4.Etg og på stand-up scenen, men det har ikke alltid vært lek og moro.

– Jeg var elleve år gammel, da jeg fikk en følelse av at jeg ikke ville leve lenger.

Karsten var ung da han begynte å føle på at livet var slitsomt. Det førte til flere år med isolering og selvmordstanker.

– Gleden forsvant. Jeg forsto ikke hvorfor, men jeg følte meg ikke bra. Hver morgen angret jeg på at jeg våknet og jeg måtte velge å leve, jeg gjorde bare det jeg måtte gjøre.

TUNG TID: Karsten Blomvik var bare elleve år gammel da han opplevde å være mer trist enn glad. Foto: Privat

Det var ingen spesifikk hendelse som utløste Karsten sine vonde følelser, og det tok lang tid før han selv innså at han var syk.

– Når du er så syk så føler du at du er til bry uansett. Jeg snakket ikke med noen om mine problemer, fordi jeg trodde at ingen kunne relatere til det. Jeg lurte meg selv til å tenke at ingen brydde seg om meg, det var en mørk spiral.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Målet med serien «Føler'n» er å normalisere praten om følelser. Karsten håper at hans åpenhet vil bidra til dette, da han synes at mental helse er for lite diskutert blant menn.

– Jeg tror det hadde hjulpet meg mye hvis en lignende serie hadde vært tilgjengelig, da jeg var yngre. Jeg følte meg isolert og alene. Hvis man ser en annen person åpne seg, så bidrar det til et felleskap, og det ville absolutt ha hjulpet meg.

Oskar tror at man i dag er på god vei til å bli flinkere til å snakke om følelser. Han forteller at vi må tørre mer, som det å spørre kompisene sine om hvordan det egentlig går. Han peker på Karsten sin historie som viktig og håper at det hjelper noen andre å se at man kan få det godt igjen.

Vendepunktet

Karsten forteller at han tenkte på de vonde følelsene som permanente og at veien ut var usynlig. Vendepunktet oppstod, da han snakket med moren sin. Hennes reaksjon fikk han til å innse at han var syk og at andre ikke hadde det så vondt som han.

– Hun begynte å gråte. Det fikk meg til å skjønne at dette ikke var bra og at det fantes en vei ut.

FØLELSER: Karsten Blomvik (28) og Oskar Fjørtoft Sandanger (26) håper at gutter og menn kan bli bedre på å snakke om følelser. Foto: God morgen Norge

Selv om Karsten ble bevisst på sine problemer, var det ingen enkel bedrings-prosess. Han omtaler seg selv som ung og dum da han var bestemt på å fikse alt på egen hånd.

Med små endringer i hverdagen fikk han det etter hvert litt bedre og i dag smiler han bredt når han forteller at han har det veldig godt og at det går veldig bra.

– Det at jeg har det så bra i dag hadde jeg ikke trodd da jeg var yngre. Man må huske at det ikke er permanent om man føler på vonde ting og at en permanent løsning på et midlertidig problem ikke fungerer. Det finnes en vei ut, man må jobbe for det, men det føles ekstremt godt når man er ute av det, forteller Karsten.