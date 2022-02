Helsearbeidere raser: – Barna må betale en høy pris

Tønsberg kommune vil ha flere heltidsansatte i helsesektoren. Derfor vedtok kommunen nylig at at alle turnusansatte skal jobbe minst 325 timer helg i året – 86 timer mer enn i dag.

Fagforeningen FO og Norsk sykepleierforbund har gått hardt ut mot bestemmelsen. De frykter at mange nå må jobbe helg annenhver uke som følge av vedtaket, noe som har fått flere til å se rødt.

– Nå må jeg lete etter en ny jobb, det var min første tanke. Det er nok mange som tenker i samme bane nå, sier sykepleier Anette Wilke til TV 2.

FRUSTRERT: Mange vil se etter jobb i andre kommuner, tror Anette Wilke. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Helt horribelt

Wilke har jobbet som sykepleier på Nes sykehjem i Tønsberg de siste ti årene. Bestemmelsen om å jobbe flere helgetimer kom som en bombe.

Hun frykter at hun nå vil få enda mindre tid med barna.

– Jeg synes det er helt horribelt at vi nå pålegges flere helgetimer. Først ble jeg sint, nå er jeg bare veldig skuffet, og jeg synes det er veldig trist. Det er et forferdelig tilbakesteg.

Wilke er alenemor til tre barn, en sønn på 12 og to døtre på 10 år.

Å måtte jobbe helg annenhver uke vil by på store vanskeligheter for familielivet, forteller hun.

På grunn av familiesituasjonen, og at hun har overodnet ansvar på avdelingen hun jobber, har hun hatt tilrettelagt turnus.

– Dette har bidratt til at jeg kunne jobbe i full stilling samtidig som jeg er alene med barna, og følge de opp med skole og fritidsaktiviteter, sier hun.

– Vil skape sterk usikkerhet i hverdagen

Med den nye bestemmelsen blir hun nødt til å ta ut permisjon.

– Jeg må søke ulønnet permisjon annenhver helg og ta de senvaktene jeg måtte få, og ta ekstravakter andre steder for å kunne forsørge oss. Lønnen min vil bli redusert og det vil skape en sterk usikkerhet i hverdagen vår. Det er barna som betar en høy pris for dette, sier Wilke.

VANSKELIG: Hverdagslivet vil bli mer utfordrende, mener Anette Wilke. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sykepleieren mener at helsearbeiderne ikke blir tatt på alvor av kommunen.

– Dette burde vært mer basert på frivillighet, nå vil det bare gå utover livskvaliteten til oss som jobber i kommunen. Hva med å heller øke grunnbemanningen, eller gi tilbud om økt stilling til de som ønsker det?

Frykter jobbflukt

På fire dager har Facebook-gruppen «Vi som er imot vedtaket om økt antall helgetimer» fått 1000 medlemmer, og det planlegges å demonstrere mot vedtaket.

MISFORNØYD: Fylkesnestleder i Norsk sykepleierforbund, Margareth Horn, er svært misfornøyd med bestemmelsen til Tønsberg kommune. Foto: Norsk sykepleierforbund

Margareth Horn er fylkesnestleder i Norsk sykepleierforbund i Vestfold og Telemark. Hun stiller seg svært kritisk til at kommunen nå har gått inn for å øke antall helgetimer.

– Skal man lykkes med en heltidsstrategi, er det ikke riktig å bare banke frem et sånt vedtak, mener hun.

Horn mener kommunen burde startet i en annen ende, og tatt seg tid til å kartlegge bedre før de fattet et slik vedtak.

– For mange vil dette bety at de må være mer borte fra familien. Det er mange som allerede er fortvilet fordi de jobber mye helg. Svaret kan ikke ene og alene være at de som er presset i jobbhverdagen fra før, skal presses enda mer. Det får konsekvenser for privatlivet. Sykepleierforbundet mener at velferdshensyn må ivaretas, sier hun.

Hun tror, i likhet med Wilke, at mange nå vil bli fristet til å ta seg jobb i andre kommuner.

– Vi er opptatt av at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver, og de har ikke råd til å miste flere arbeidstakere. Andre kommuner i vårt fylke ikke har fattet samme vedtak, sier hun, og legger til:

– Ved å heller øke grunnbemanningen i hverdagene, og på den måten øke stillingen til helsearbeidere, tror jeg vi kan lykkes bedre med heltidsstrategien, og samtidig gi gode helse og omsorgstjenester.

– Store rekrutteringsutfordringer

Kommunalsjef i Tønsberg kommune, Trond Wifstad, er klar over at bestemmelsen har skapt stor misnøye. Han begrunner vedtaket slik:

HELGEARBEID: Kommunalsjef Trond Wifstad sier at intensjonen aldri har vært at alle må jobbe helg annenhver uke. Foto: Tønsberg kommune

– I fremtiden vil vi stå foran store rekrutteringsutfordringer. Vi vil få til en bedre kvalitet på helsetjenestene, og vi håper dette vedtaket vil gi en god effekt på arbeidsmiljøet i form av større effektivitet og større forutsigbarhet både for ansatte og våre brukere, sier Wifstad.

Andelen heltidsansatte i turnusvirksomhetene i helse- og omsorg-sektoren i kommunen ligger i dag på 31,7 prosent, ifølge Wifstad. Kommunen sikter mot å øke andelen til 80 prosent i 2026.

Noen av bekymringene som går igjen blant helsearbeiderne i kommunen er at kompetansen på avdelingene i ukedagene nå vil bli svekket. Wifstad hevder at det ikke vil bli tilfelle.

– Strategien legger opp til at kompetansebehovet skal dekkes hele tiden. Derfor må blant annet bemanningsplanene legges opp etter det reelle behovet enheten har til enhver tid.

Kan løses på andre måter

Han legger til at intensjonen til kommunen aldri har vært at alle må jobbe helg annenhver uke.

– Helgearbeidet kan løses på andre måter, for eksempel gjennom årsturnus og langvakter. Andre tiltak kan være at ledige stillinger lyses ut som 100% stillinger, og at heltidssstillinger ikke skal deles opp.

Margareth Horn i Norsk sykepleierforbund kjøper ikke forklaringen.

– Det hjelper ikke å lage turnuser med hele stillinger dersom helsearbeidere ikke makter å gå i disse stillingene, fordi turnusen oppleves for belastende.

– Hva tenker kommunen om at flere nå vurderer å bytte jobbsted som følge av vedtaket?

– Vi starter nå en prosess for å sikre nødvendig arbeidskraft i framtida. Da er det viktig at vi setter heltidskultur sterkere på dagsorden enn det vi har gjort til nå. Det må vi gjøre med forsøk og høste erfaringer underveis. Med god informasjon og gode prosesser der tillitsvalgte og ansatte involveres har jeg tro på at vi vil unngå at ansatte vil slutte hos oss, sier Wifstad.

Kommunen der barna smiler

Tilbake i stuen i Tønsberg sitter sykepleier Anette Wilke i sofakroken, omfavnet av barna sine. Hun trekker frem kommunens slagord, «Tønsberg kommune; der barna ler», og synes det er ironisk.

SOFAKOS: Anette Wilke hjemme med barna i Tønsberg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Barn av helsearbeidere i Tønsberg kommune ler ikke når omsorgspersoner blir mer fraværende i helger. Mine barn vil ikke le når økonomien blir usikker og jeg ikke lenger vil ha råd til kino, bad, ferie, bursdager, sier hun.