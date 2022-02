Volvo tilbyr nå to elektriske biler i det norske markedet: XC40 og søstermodellen C40. Det er imidlertid ikke lenge til utvalget deres skal breddes kraftig. Senere i år skal vi for første gang få se en elektrisk oppfølger til dagens XC90.

Nå skriver bransje-nettstedet Automotive News at Volvo har enda en bil på gang ved fabrikken sin i North Charleston, USA. De beskriver den som en crossover som størrelsesmessig skal gå inn mellom dagens XC60 og XC90.

Ifølge Automotive News skal bilen gå i produksjon tidlig i 2015. De skriver også at den skal baseres på en ny plattform for elbiler, og tilby selvkjørende teknologi. Så langt går bilen under kodenavnet V546.

– Mange spennende biler på vei

Plattformen er temmelig sikkert den samme som skal brukes på XC90-oppfølgeren. SPA2 heter den. Denne plattformen skal danne utgangspunkt for alle større Volvoer de kommende årene, altså bilene som vil ta over for dagens 60- og 90-modeller.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

At bilen blir større enn dagens XC60 gir mening. Det er nemlig ventet at XC90-oppfølgeren også skal vokse, sammenlignet med dagens modell.

– Vi kan ikke kommentere på spekulasjoner om fremtidige modeller, men Volvo har mange spennende biler i ulike segmenter på vei. Dette vil bredde ut modellutvalget vårt, med alt fra små til store biler. Her er det mye å glede seg til for elbilinteresserte nordmenn og planen er å vise fram en ny elbil hvert år de neste årene.

Volvo Concept Recharge er en forsmak på det vi kan vente oss når Volvo senere i år skal vise en helt ny elbil i XC90-klassen.

Kommer mindre bil

– Og den første av dem kommer i år?

– Ja, senere i år skal vi vise fram vår nye, store helelektriske SUV. Dette blir en stor familiebil i XC90-klassen, med den nyeste sikkerhetsteknologien som er klargjort for selvkjøring, har lang rekkevidde og infotainment fra Google integrert. Det er nok mange av dagens XC90-kunder som kommer til å velge den som sin neste bil, sier Trosby.

Han bekrefter samtidig at Volvo har flere biler på gang:

– Om ikke lenge kommer det også en størrelsesmessig mindre bil i et nytt segment for Volvo, men de spesifikke detaljene om denne modellen må vi komme tilbake til ved lansering.

C40 er en den andre elbilen fra Volvo, snart får den og XC40 selskap av flere.

Kanskje skal den hete XC20

Her har det lenge gått rykter om at Volvo planlegger en XC20, altså en bil under dagens XC40. Det harmonerer godt med at markedet for kompakte crossovere øker kraftig over store deler av verden.

Dette vil også bredde modellutvalget. XC40 og C40 er langt fra de rimeligste modellene i sin klasse. Slik sett vil det bli viktig for Volvo å appellere til de som ønsker seg elbil i prisklasse under disse.

