«Tinder-svindleren» på vei til Hollywood? Slik reagerer offeret hans

GOD KVELD NORGE (TV 2): Simon Levievs navn og ansikt er blitt verdenskjent for å ha svindlet en rekke kvinner for millionbeløp. Nå ser det ut til at han vender snuta mot Hollywood og underholdningsbransjen.

Simon Leviev, som ble kjent som «Tinder-svindleren» i Norge etter VGs avsløringer i 2019, har nå blitt verdenskjent etter at Netflix nylig lanserte en dokumentar basert på avsløringene.

Dokumentaren «The Tinder Swindler» har vært den mest strømmede hos strømmeselskapet den siste uken, og er blant de ti mest sette i 92 land.

Skal angivelig starte datingpodkast

Ifølge Simon Levievs egen offisielle instagram-konto er han en del av klientstallen til manager Gina Rodriguez.

Rodriguez bekrefter tilsynelatende dette på sin egen Instagram. I tillegg er Leviev listet som en av klientene hos det amerikanske underholdningsbyrået Gitoni, der Rodriguez er produsent og manager.

Det var TMZ som først omtalte saken. Ifølge TMZs kilder ønsker Leviev å skrive bok, starte en datingpodkast, og gjeste et datingprogram for å få fart på sin egen karriere i underholdningsbransjen.

Det har ikke lyktes TV 2 å få kommentar fra Simon Leviev eller Gina Rodriguez om managementforholdet.

Slik reagerer svindelofferet

Norske Cecilie Fjellhøy, som var et av ofrene til Leviev, reagerer sterkt på nyheten.

– Det er jo helt sykt og veldig frustrerende for et svindeloffer å se at han får veldig mye oppmerksomhet, sier hun til God kveld Norge tirsdag ettermiddag.

Fjellhøy ble gjeldsslave etter at hun tok opp lån for å gi penger til Leviev, som lurte henne til å tro at han var i en livsfarlig situasjon.

Hun er ikke imponert over hans planer om tjene penger på den nye oppmerksomheten etter Netflix-dokumentaren.

– Det er en håpløs situasjon. Han er en narsissist og det forundrer meg ikke, men at noen gir ham muligheten og velger å gi ham en plattform, det synes jeg er veldig synd, sier Fjellhøy.

Har gått viralt

Som følge av at dokumentaren har gått viralt har det oppstått flere nye såkalte memes og TikToks som spiller på den sanne historien. Fjellhøy forteller at hun og ofrene har hatt dialog i etterkant av lanseringen, hvor dette er noe de takler sammen.

– Vi har hatt litt galgenhumor på det og har delt en del av disse memsene. Men det går litt opp og ned, det er vanskelig å le av det, erkjenner hun.

Hun avslutter med at hun håper at politiet, og spesielt politiet i Israel, vil gjøre noe i saken hvor flere kvinner rundt om i verden er ofre for svindelen Leviev står bak.



I desember 2019 ble Leviev dømt til 15 måneders fengsel for tyveri, svindel og forfalskning av dokumenter i Israel. Han ble løslatt etter fem måneder på grunn av god oppførsel og coronahensyn, meldte VG.