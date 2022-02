Tror Glimt-gutta får sjokk: – Usikker på om de har opplevd det som venter

Torsdag skal Bodø/Glimt jakte nye eventyr i Europa.



Celtic er motstander på mektige Celtic Park – og en som vet godt hva som venter Bodø/Glimt i Skottland er Stefan Johansen.

– De europeiske kveldene på Celtic Park... Det er noe for seg selv. Glimt har såklart fått en del erfaring ute i Europa, blant annet borte mot Roma, men jeg er likevel usikker på om de har opplevd det som venter de i Skottland. De må bare forberede seg på et helt skinnsykt trykk, sier Johansen.



Han spilte i den skotske storklubben fra 2014 til 2016 og fikk med seg to ligamesterskap. I 2015 ble han kåret til ligaens beste spiller.

Samtidig spilte klubben i Europa League. Det betydde noe helt spesielt.

– Bare den følelsen med 60.000 fans, flomlys, den spesielle stemningen. Det er bare noe helt annet enn en kamp med avspark klokken 12.00 midt på lyse dagen, sier Johansen.

Ifølge skotske medier kommer oppgjøret – som er det første av to i Conference Leagues 16-delsfinale – til å bli utsolgt. Det betyr 60.000 tilskuere på tribunen.

– Hva tror du Conference League betyr for Celtic?

– Da jeg var der, så var i alle fall det alltid en spesiell «vibe» rundt de europeiske kveldene. Jeg tror også hele klubben føler på en slags ny optimisme nå etter en litt tøft år i fjor. Så jeg tror det er noe de virkelig ser fram til – jeg tror det betyr mye for hele klubben, sier han.

GA SEG: Mangeårig landslagskaptein, Stefan Johansen, ga seg på landslaget i mars i fjor. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Celtic er ganske store favoritter

Johansen spilte for Bodø/Glimt fra 2007 til 2010 – og bør derfor være en av nordmennene med best forutsetninger til å vurdere styrkeforholdet mellom Celtic og Norges beste lag de siste årene.

– For meg er det klart at Celtic er ganske store favoritter. Bodø/Glimt har jo mistet fire-fem av sine beste spillere. Jeg tror jo de bygger videre på noe stort igjen, men tror kanskje denne kommer litt for kjapt på, sier Queens Park Rangers-spilleren.

Etter 26 serierunder leder Celtic ligaen ett poeng foran byrival Rangers. Mens Bodø/Glimt er ute av sesong, er Celtic midt i sesong.

– Hva er ditt beste råd til Bodø/Glimt?

– Jeg tror de må tørre å være seg selv. Det virker ikke som om de har blitt særlig preget av store kamper i Europa tidligere, og det må de ta med seg. I så fall tror jeg det blir en artig kamp, sier Johansen.

– Hvor er ditt hjerte før en slik kamp mellom to av dine tidligere klubber?

– Hehe... Det blir jo en spesiell kamp å følge. Celtic har betydd enormt mye for meg og min karriere. Jeg hadde en fantastisk tid i klubben og spilte kanskje min beste fotball. Celtic vil for alltid være en stor del av hjertet mitt. Samtidig var det jo i Glimt jeg fikk min første profesjonelle kontrakt. Kona er fra byen. Det er to klubber som betyr mye for meg, men jeg vil ikke si at jeg håper det går den eller den veien, sier Stefan Johansen.

Tviler på retur til norsk fotball

Han opplever for tiden suksess med QPR i Championship.

Riktignok ble det 0-2-tap mot byrival Millwall tirsdag, men med vel to tredjedeler av sesongen ferdigspilt lever fortsatt opprykksdrømmen. QPR ligger foreløpig på play off-plass – seks poeng bak Bournemouth på direkte opprykksplass.

– Vi har satt oss i en bra posisjon, selv om vi har gått på to sure tap på rad nå. Men vi er jo i en posisjon der vi kjemper om opprykk fortsatt. Vi ønsker jo å være med der, så jeg tror vi går inn i en artig avslutning på sesongen, sier Johansen.

Han var i fjor på utlån til QPR. I sommer ble overgangen gjort permanent – og kort tid senere ble Johansen utnevnt til klubbens kaptein. I år har han startet 25 av 31 kamper.

– Jeg er kommet til en fantastisk fin klubb. Laget er bra, det går bra personlig og fansen har tatt godt imot meg. Jeg stortrives, sier Johansen.

31-åringens kontrakt varer i to sesonger til.

– Du har jo noen år til, men ser du for deg å avslutte karrieren i Norge?

– Du skal aldri si aldri i fotball. Per nå er nok tanken min å avslutte karrieren ute. Det hadde for eksempel vært morsomt å avslutte med et par år i Premier League. Det er i alle fall det som er planen min – og håpet mitt per nå, sier Stefan Johansen.