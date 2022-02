Stoltenberg: – Ikke sett noe til tilbaketrekning

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener Russland har alt på plass for krig, men at de fortsatt har mulighet til å få til en fredelig løsning.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste tirsdag at styrkene deres var på vei vekk fra grensen til Ukraina.

Russland har hele tiden hevdet at styrkene ved den ukrainske grensen kun har oppholdt seg der i forbindelse med en øvelse. Soldatene skal tilbake til sine baser, og skal ifølge uttalelsen fra departementet «ha fullført sine oppgaver».

NATO har foreløpig ikke sett noe til den påståtte tilbaketrekningen.

– Vi har ikke sett noen tegn til tilbaketrekning på bakken ved Ukraina. Russland har alt på plass for krig, men de har fortsatt mulighet til å trekke seg tilbake og jobbe for en fredelig løsning, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

TILBAKETREKNING: Dette bildet, som er distribuert av Russlands forsvarsdepartement, viser angivelig tanks som trekkes vekk fra den ukrainske grensen. Foto: AP / NTB

Håper på diplomati

Stoltenberg holdt tirsdag ettermiddag en pressekonferanse om den spente situasjonen ved Ukraina.

Stoltenberg sier samtidig at han nå er forsiktig optimist.

– Det er signaler om fortsatt diplomati. Men vi har ikke sett tegn til tilbaketrekning på bakken, til tross for at vi overvåker situasjonen svært nøye, sier Stoltenberg.

Han understreker at NATOs medlemsland og deres allierte har et tett samarbeid rundt sikkerhetssituasjonen, samt at det er gjort flere forsøk på samtaler med Russland.

– Det er nok ikke noe tvil i Russland om at NATO beskytter sine medlemsland. Vi støtter Ukraina, men vårt ansvar er trygghet for våre medlemsland, sier Stoltenberg.

Norge sender tropp

Tirsdag formiddag holdt utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) en pressekonferanse om situasjonen.

Der ble det klart at Norge sender en tropp med soldater til Litauen for å bistå. Troppen, som er på mellom 50 og 60 soldater, skal etter planen ha et tre måneder langt opphold i Litauen.

– Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tirsdag.

Huitfeldt begrunner dette i økt aktivitet ved grensene.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er bekymret for situasjonen.

– Nå følger vi jo utviklingen time for time. Vi kan ikke se bort fra en militær invasjon når det er så mye militært personell på plass, så det er skummelt, sier han til TV 2 tirsdag.

Han håper, i likhet med Stoltenberg, på at diplomatiet kan løse saken.

– Det må kunne finnes politiske løsninger her, sier han.

Han understreker også at det er viktig for Norge å bidra til sikkerheten til nabolandene i den usikre situasjonen – slik Norge gjør ved å sende soldater til Litauen.

– Ukraina er ikke NATO-medlem, så en konflikt der vil ikke utløse felles-forsvaret. Men vi er avhengig av våre allierte om vi havner i en slik situasjon, og vi skal være der for dem når de opplever urolighet, sier han.