Etterforsker grov kroppsskade mot tenåring

Søndag kveld ble politiet varslet via AMK-sentralen om at en person var skadet i et hus i Skien. En gutt i tenårene fra Oslo-området ble påført grov kroppsskade.

– På bakgrunn av skadene på fornærmede, og øvrige opplysninger i saken besluttet politiet å iverksette etterforskning, heter det i en pressemelding fra politiet i Grenland.

Fornærmede er innlagt på sykehus med alvorlig skadeomfang.

Politiet jobber ut fra flere hypoteser, og har foretatt flere vitneavhør.