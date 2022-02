Se den vanvittige spurten øverst!

Jørgen Graabak tok igjen hele to minutter og sju sekunder i langrennet i tirsdagens kombinertrenn og tok et spektakulært OL-gull.

30-åringen sikret triumfen etter en skikkelig monsterspurt, etter at Jarl Magnus Riiber hadde rotet bort et godt utgangspunkt til medalje.

Sportssjef for kombinertlandslaget, Ivar Stuan, var helt i hundre da han snakket med TV 2 etter gullet. Han hyller Graabaks spurt, og lanserer eleven til en prestisjetung pris.

– Den er god nok til å bli årets mannlige idrettsutøver på idrettsgallaen, skal vi si det? Han står for noe helt spesielt. Han venter på et gull hjemme og i mellomtiden har han tatt et gull her. Det er helt fantastisk, sier han om Graabak, som skal bli far.

– Stuan sier mye rart

Selv humret Graabak i intervjuet med TV 2 da han ble spurt om Stuans kommentar om at han burde bli årets idrettsutøver på Idrettsgallaen.

Vinnere av årets mannlige utøver 2007: Kjetil André Aamodt

2008 Aksel Lund Svindal

2009: Andreas Thorkildsen

2010: Ole Einar Bjørndalen

2011: Thor Hushovd

2012: Alexander Dale Oen

2013: Emil Hegle Svendsen

2014: Emil Hegle Svendsen

2015: Kjetil Jansrud

2016: Petter Northug jr.

2017: Henrik Kristoffersen

2018: Karsten Warholm

2019: Aksel Lund Svindal

2020: Karsten Warholm

2021: Viktor Hovland

– Det har jeg ikke tatt stilling til, men der er det fryktelig mange gode kandidater. Han er jo en patriot og en smule partisk. Jeg trenger ikke å bli årets navn for å ha et bra 2022. Det har startet utrolig bra, sier den olympiske mesteren.

Jens Lurås Oftebro, som tok et svært imponerende sølv, kommer med et humoristisk stikk til sjefen etter Graabak-kommentaren.

– Stuan sier mye rart. Jeg ville ikke tatt alt han sier for god fisk, sier Oftebro med glimt i øyet til TV 2, før han gir Graabak en hyllest:

– Det Jørgen har gjort her... Det han har gjort siste måneden er helt drøy. Han blir olympisk mester nå og det er åtte år siden, han ble det siste i Sotsji, så han er en sånn ringrev i OL-sammenheng. Det er utrolig gøy for ham.

SEIER: Jørgen Graabak spurtet til olympisk gull i kombinertkonkurransen tirsdag. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Northug hyller Graabak

TV 2s ekspert Petter Northug var også full av lovord om avslutningen til Graabak.

– Veldig imponerende løst av Jørgen Graabak. Imponerende av de norske guttene. Jeg synes Graabak igjen viser at han er rolig og iskald. Han har sikkert selvtillit etter forrige øvelse, sier TV 2s ekspert Petter Northug.

Spesielt fremhever Northug evnen til å komme som et beist på slutten. Graabak startet over to minutter bak ledende Riiber, men kom sakte, men sikkert fremover i feltet før han klinket til og spurtet til gull.

– Det varmer et trønderhjerte, spurthjerte og et taktisk hjerte. Han gjør så mye riktig på sisterunden. Det er så artig å se at han er i form og at han får det ut når det gjelder som mest.