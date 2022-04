– Prisene har eksplodert, igjen

Interessen for brukte luksusklokker stiger stadig, men fallgruvene kan være mange. Her er ekspertenes tips.

Tall Finn.no sitter på vitner om stor interesse for kjøp og salg av bruktklokker i Norge.

I 2021 ble det lagt ut 65.085 anonnser innenfor kategorien klokker og ur på den digitale markedsplassen.

Kurven har vært stigende de siste årene, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Finn, Adéle Cappelen Blystad, til TV2.

– Ellers kan jeg også legge til at «Rolex» fortsatt er på søketopplisten, med over 800.000 søk i fjor, sier hun.

Ble svindlet

Roy Klever i Klokkeregisteret ble rundlurt da han skulle kjøpe bruktklokke for noen år siden.

– Jeg har helt siden jeg var en ung gutt hatt interesse for eksklusive klokker. Da jeg fikk anledning til å kjøpe min egen, ble jeg lurt trill rundt. Klokken var ikke ekte, forteller Klever, en av gründerne bak Klokkeregisteret.

KLOKKEREGISTER: Økt interesse og bedre kopier er blant faktorene som gjør det lettere å bli lurt, forteller Trond Lid Cappelen i Klokkeregisteret. Foto: Tim Flach

Den uheldige opplevelsen ga grobunn for en gründer-idé. Sammen med Trond Lid Cappelen har han startet et eget register for klokker, som skal gjøre det enklere å sjekke om klokkene er «ekte vare» og lagre dokumenter og bilder tilhørende klokken.

– Det er ingen tvil om at en kombinasjon av økt interesse, bedre kopier og mer utspekulerte svindlere har bidratt til at flere skjønner verdien av å ha et register for dyre klokker, slik at de blir mulig å spore opp via serienummer, sier Cappelen.

EKSPLODERT: Prisene i klokkemarkedet har eksplodert, ifølge Trond Lid Cappelen i Klokkeregisteret. Foto: Privat

Cappelen sier prisene på bruktmarkedet bare fortsetter å stige.

– Vedrørende bruktmarkedet så har prisene eksplodert, igjen. Investeringsmessig så er klokker for tiden en meget trygg investering. Vi jobber for å trygge eierskap og handel i dette kaoset, sier han videre.

Bør ha kunnskap om markedet

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han tror mange ser på klokker som en sikker investering i litt usikre tider.

– For meg virker det som om en del kostbare klokker er i vinden som aldri før.

Voll mener man bør tilegne seg nok kunnskap før man beveger seg ut på klokkemarkedet – særlig hvis summene er store.

REGEL: – Hvis et tilbud lyder for godt til å være sant, ja så er det som regel det, sier Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige

– Mange av klokkene koster ofte like mye som en fin bil, og da sier det seg selv at det kan være lurt med en svært grundig bakgrunnssjekk. Både av klokke og selger.

Alt kan kopieres, både klokke, kvitteringer og ekthetsbevis, presiserer han.

– De fleste har kanskje råd til å tape noen hundrelapper, men kjøp av dyre klokker, vesker og andre dyre luksus gjenstander til enorme summer krever klokskap og ikke minst kunnskap om produktet, sier han.

Kan risikere å få null erstatning

Voll kommer med et par råd til de som ønsker å investere i eksklusive klokker. Det finnes mange kopier på markedet som er vanskelige å skille fra ekte produkter, forteller han.

ROLEX: Arne Voll i Gjensidige tror mange ser på klokker som en sikker investering i litt usikre tider. Foto: Privat

– Skal du kjøpe en brukt luksusklokke, så bør du alliere deg med fagfolk som kan dette. Eller med en autorisert forhandler som kan gå god for produktet før du betaler – etterpå kan det være for sent.

Han legger til:

– Det heter seg at hvis et tilbud lyder for godt til å være sant, ja så er det som regel det.

Blir man lurt eller gjør et dårlig kjøp, så står man ansvarlig selv for «tapet», forteller Voll.

– Blir klokken stjålet er det andre regler, men fremdeles gjelder regelen om at moms må være betalt, også ved import. Ellers kan en risikere å sitte igjen med null erstatning.

Vanskeligere å skille kopier fra ekte vare

Sigmund Sagberg Andersen er kjent for klokke-kontoen «Oslokiropraktoren» på Instagram. På det sosiale mediet legger han ut bilder av sine mange eksklusive klokker.

Andersen sier det blir stadig vanskeligere å skille kopiene fra de ekte luksusklokkene på markedet.

– Selv urmakere sliter med å se forskjell på de gode kopiene, og må åpne klokka for å avgjøre om den er ekte eller ei. Man kan forfalske garantikort, bokser og kvitteringer. Egentlig er man jo aldri helt sikker.

ENTUSIAST: Sigmund Sagberg Andersen, eller «Oslokiropraktoren», har ikke telling på hvor mange klokker han har eid opp gjennom årene. Foto: Marthe Strandbakke

Slik går klokkeentusiasten selv frem når han skal kjøpe seg et nytt urverk:

– Jeg pleier å si at man kjøper selgeren, ikke klokka. Jeg googler alltid selger nøye, forhører meg om referanser, eller kjenner selger personlig. Men samtidig kan man ikke være helt trygg, sier han.

Er man uheldig, har selgeren kjøpt klokka i god tro tidligere, men så er klokka en «god fake» og han ender opp med å selge deg en falsk klokke i god tro, forteller Andersen.

Han sier at på generelt grunnlag er det best å få penger på konto før klokka leveres.

Det bør være et minstekrav med mindre man kjenner selger veldig godt, mener Andersen, som ikke vil kalle seg klokke-ekspert.

En sikker måte å unngå å kjøpe falsk klokke på er å arrangere et felles oppmøte hos urmaker der de verifiserer klokka, forteller han.

– Dette er tidkrevende, og det er nok ikke mange urmakere som er så interessert i å gjøre dette. Men det er jo det sikreste.

– Handler om jåleri

Andersen har ikke selv blitt lurt i forbindelse med kjøp av klokke. Han har imidlertid kommet opp i noen ubehagelige klokke-opplevelser.

– Én gang var selger så pågående og aggressiv at jeg nesten ikke turte å si nei. Det gjorde jeg heller ikke. Klokka var ekte og alt stemte, men den trengte service og gikk ikke som den skulle. Det koster jo fort noen tusenlapper.

JÅLERI: – Klokker er en av få ting gutta kan pynte seg med, sier Sigmund Sagberg Andersen. Foto: Marthe Strandbakken

Til tross for at de fleste har en mobil – med innebygd klokkefunksjon – vokser luksusklokker i popularitet. Andersen tror interessen til folk flest har lite med selve urverket og funksjonen å gjøre.

Andersen tror populariteten handler mest om jåleri, image og å ta del i litt historie.

– Enhver klokkeentusiast vil sikkert bestride dette og begrunne interessen med historie, urverk, kvalitet, design og ingeniørkunst. Men dette gjelder nok svært få og er nok heller ikke hovedgrunnen til at klokker har blitt et yndig investeringsobjekt.

Boble-tendenser?

Han sier de fleste i markedet bare er opptatt av å ha en kul klokke.

– Ettersom dette er en av få ting gutta kan pynte seg med.

De siste årene har etterspørselen etter eksklusive klokker eskalert og bruktprisene gått til himmels, forteller Andersen.

Ved en så stor prisøkning, er det mange som stiller spørsmål ved om markedet bare er en boble som vil sprekke etter hvert.

– Akkurat nå er det lite som tyder på at det vil skje.

Mener det er en sikker investering

Per nå ser det ut til at klokker er en av de sikreste investeringene man kan gjøre, mener Andersen.

– Det ryktes om at riker personer i Asia nå investerer i klokker istedenfor eiendom. Da er det ikke så rart prisene stiger.

IKKE BILLIG: Denne klokka er Sigmund Sagberg Andersens mest eksklusive. Foto: Privat

Den mest eksklusive klokka han eier, er en Patek Phillipe Aquanaut i roségull. Klokkeentusiasten har ikke lenger telling på hvor mange klokker han har eid opp gjennom årene, men han han anslår over 50.

– Men så har jeg solgt dem igjen, fortløpende, for å finansiere nye klokker. Jeg har sjelden eid veldig mange klokker samtidig. Det blir for dyrt, sier Andersen, og tilføyer:

– Å samle på klokker er noe annet, da selger man jo aldri. Det er en ekstremt kostbar hobby, og personlig kjenner jeg ikke mange som har råd til det.