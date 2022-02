– Jeg trengte en klem fra alle i dag

Landslagstreneren innrømmer at han var bekymret for å sende Sturla Holm Lægreid ut på stafetten første etappe. Selv vet ikke Lægreid hvorfor skytingen ikke sitter.

– Jeg har det ikke så veldig bra, må jeg innrømme.

Det sa Sturla Holm Lægreid da han kom til pressesonen etter sin etappe under herrenes stafett. På dette tidspunktet var Johannes Thingnes Bø i gang med tredje etappe og ingenting var avgjort.

Sturla Holm Lægreid på første skyting. Foto: Heiko Junge

Thingnes Bø gikk ut nesten to minutter bak Russland, og Lægreid følte på sin del av skylden for det. For på den stående skytingen ble det strafferunde.

– Jeg har ikke noen god forklaring. Jeg føler at jeg gjør riktige ting i forkant, roer ned og skal på en måte bare treffe de blinkene. Når jeg trekker av skulle det i mitt hode blitt hvit blink, men ingenting skjer der foran. Da får jeg litt panikk, for da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre for å treffe. Jeg er egentlig heldig som bare får én runde der, men likevel, det er ikke noe gøy å sende Tarjei ut på et så dårlig utgangspunkt, sa Lægreid.

Klarte ikke å holde tårene tilbake

En knapp time senere var Lægreid tilbake i pressesonen, denne gang som OL-gullvinner etter at Thingnes Bø hadde tatt igjen over ett minutt på sin etappe etterfulgt av en Vetle Sjåstad Christiansen i kanonform både i løypen og på standplass.

– Jeg kunne nesten ikke tro mine egne øyne da jeg så Vetle treffe den ene blinken etter den andre. Så blir det fullt hus, han går ut i tet med 20 sekunder og jeg skjønner at dette blir gull. Det er vanskelig å beskrive, men det føles så godt at selv om man ikke fikk det til som man ønsket, så har man et ufattelig godt lag og gode lagkamerater som leverer. Vi tar gull i dag og det er helt rått, sier en fornøyd Lægreid som innrømmer at han ikke klarte å holde tårene tilbake når Sjåstad Christiansen gikk over målstreken.

– Det er vanskelig å holde tårene tilbake når det er OL, og man får oppleve det største som går an å oppleves med å ta OL-gull med fantastiske lagkamerater. Det er stort.

– Min svakeste helg noensinne

Men like etter sin første etappe var Lægreid svært skuffet og fikk en klem fra skytetrener Siegfried Mazet etter veksling med Tarjei Bø.

– Jeg trengte egentlig en klem fra alle i dag. Jeg var litt langt nede. Man vil så gjerne levere på topp når det er OL. Jeg klarte ikke de ti treffene dag og fikk en runde. Det er kjedelig å ikke være der man ønsker, sier Lægreid.

Skytingen har rett og slett ikke vært på plass hos Lægreid under årets OL. Senest på jaktstarten ble det bom på halvparten av skuddene.

– Skytemessig leverer jeg min svakeste helg noensinne, og det er jo absolutt kjedelig å gjøre det når skytingen har vært min sterke side, sier fjorårets VM-konge tydelig preget av situasjonen.

– Var forberedt på kollaps

Skytetrener Mazet innrømmer at han var noe bekymret for å sende Lægreid ut på stafettens første etappe.

– Det er ingen hemmelighet at han ikke er i sin beste skyteform. Å gå første etappe i en OL-stafett kunne gjøre ham nervøs. Han gjorde sitt beste, det er helt sikkert, og han måtte dessverre gå en strafferunde. Det han går igjennom er tøft for ham, men han kommer til å lære av dette og denne erfaringen vil hjelpe ham de neste fire årene og til neste OL, mener Mazet.

– Jeg var forberedt på at han kunne få en liten kollaps og dessverre skjedde det. Men man kan havne i sånne situasjoner. Det er sånt som skjer, men du må bare jobbe deg igjennom det, fortsetter skytetreneren.

Skytetrener Siegfried Mazet fulgte et høydramatisk renn. Foto: Heiko Junge

Lægreid brukte mandagen på "straffetrening" etter jaktstarten og sa til TV 2 at han hadde funnet tilbake til godfølelsen i løpet av treningsøkten. Men dessverre satt ikke skytingen som håpet under tirsdagens stafett og Lægreid sliter med å forklare årsaken til det.

– Det er egentlig ikke noen forklaring på hvorfor den stående serien går som den går. Det er det som er så kjipt. Hadde det bare vært en ting jeg kunne fikse på, så kunne jeg bare gjort det, sier Lægreid som sier han har mistet superkraften.

– Hvordan finner du tilbake til superkraften?

– Jeg skulle ønske jeg visste det selv.

– Men motgang er en del av gamet. Jeg har vært igjennom det tidligere, så jeg skal ikke grave meg ned av den grunn.

Skytetrener Mazet tror man kan få se en helt annen skyteform av Lægreid allerede på fredagens fellesstart.- Nå har han ingenting å tape. Kanskje det at han fikk denne gullmedaljen i OL gjør at ting endrer seg og han blir sånn han ønsker å være. Alt kan skje i skiskyting, det så vi i dag.