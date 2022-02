Takker mormoren for suksessen: – Ingen drømmer var for teite

Det var ikke gitt at det skulle bli en stor artist av Hamar-gutten Stig Joar Haugen (31), kjent under artistnavnet Stig Brenner.

I oppveksten kjente han en dragning mot hip-hop kulturen, og ble mobbet for at han gikk rundt på ungdomsskolen utkledd som rapperen 50 Cent. Han følte seg utenfor og ville noe mer enn det A4-livet Hamar hadde å by på.

I dag er han et av Norges mest ettertraktede r&b-artister.

STJERNE: Stig Joar Haugen har har gjort stor suksess som Unge Ferrari siden 2015. I 2020 byttet han navn til Stig Brenner. Foto: Vegard Breie/ TV 2

Den populære artisten takker familien, som var liberale og heiet på kreativitet og store drømmer. Og han hyller mormoren som har gitt han mye støtte og inspirasjon til å gå sin egen vei her i livet.

På lørdag blir vi bedre kjent med mannen som skjuler seg bak det mystiske og kule imaget, når Haugen er sesongens siste hedersgjest i Hver gang vi møtes.

Ble gjort narr av

Haugen slo gjennom som artist som 25-åring, men allerede som 18-åring stilte han opp på audition til sangkonkurransen Idol. Men han klarte ikke å imponere dommerne nok til å gå videre fra første audition.

Mye har skjedd siden den gang, selv om han i starten opplevde flere episoder der musikkprodusenter både lo og viste lite interesse for musikken hans.

I dag kan hverken anmeldere eller fansen få nok av r&b-artisten. De siste årene har vi sett Haugen utøve scenekunst med en inderlighet og en nerve mange har latt seg trollbinde av.

Artisten har vært nokså lukket når det gjelder privatlivet, men nå som han har blitt en voksen mann ser han annerledes på det.

FANS: Fansen er i ekstase når Haugen entrer scenen. Her under VG-lista på Rådhusplassen. Foto: Audun Braastad

– Jeg har blitt tryggere på meg selv jo eldre jeg har blitt. Nå fokuserer jeg ikke like mye på de ubetydelige tingene, og finner vel glede i noe dypere med mer substans.

Selvtilliten har ikke alltid vært like sterk hos 31-åringen. Livet endret seg da han kom i tenårene, og begynte å drømme om noe helt annen enn det vennene gjorde.



Hip-hop miljøet var ikke stort på Hamar, og på skolen så de rart på han, og ertet han for klesstilen.

Han følte seg utenfor og usikker.

I dag mener han at den dårlige selvtilliten har kommet han til gode.

– Den har gjort meg ydmyk. Og jeg tror at hvis man har litt i overkant mye selvtillit, kan man fort få litt drittsekk-nykker.

YDMYK: Haugen har ikke hatt den største selvtilliten, noe han mener har gjort han mer ydmyk som person. Foto: Fredrik Hagen

Haugen valgte Unge Ferrari som sitt første ordentlige artistnavn, og begrunnelsen for navnet har sin grobunn i de følelsene han gikk og kjente på som tenåring.

Stig Joar Haugen Født 2. august 1990 på Hamar. Sanger, rapper og låtskriver. Debuterte med EPen «Til mine venner» i 2015. Albumet ble Spellemann-nominert samme år. Ble nominert til årets nykommer til P3 Gull i 2015. Kalte seg Unge Ferrari helt frem til 2020, da han byttet artistnavn til Stig Brenner. Fikk hedersprisen til P3 Gull i 2021. Nominert til Spellemannprisen en rekke ganger – i år er han nominert til Spellemann i tre kategorier.

– Jeg hadde lyst til å gi fingeren til janteloven i Norge på min måte. Og jeg hadde en tanke om at jeg kom til å skape en reaksjon ved å hete noe som mange synes er teit.

– Og når jeg slet med dårlig selvtillit ble dette min måte å gjøre meg selv mer interessant og kul.

– Det har også vært vanskelig å selge seg selv når man har dårlig selvtillit. Jeg husker jeg gjemte meg bak capser i starten.

Han beskriver det som befriende å kunne gå fra å gjemme seg bak Unge Ferrari- navnet – til å føle seg trygg nok til å bære sitt eget navn.

– Jeg tenkte: Jeg er Stig og blir 30 år nå. Jeg er trygg og føler jeg har et ansvar og en stemme jeg må bruke. Det er mye mer behagelig å være der jeg er nå, forteller han.

VOKSEN: Da Haugen nærmet seg 30, følte han seg trygg nok til å bruke sitt eget navn som artistnavn. Foto: Vegard Breie/ TV 2

Huset på Hedmarktoppen

Til tross for en ungdomstid med utenforskap og usikkerhet, beskriver rapperen familien sin som støttende og varm. Det var høyt under taket, og han ble oppfordret til å være kreativ.

BLID GUTT: Haugen vokste opp i trygge omgivelser på Hamar. Foto: Privat

– Familien min har virkelig betydd alt, og jeg er evig takknemlig for det. Ingen drømmer var for teite og de sørget for at jeg hadde tro på meg selv. Det hadde mye å si når jeg begynte å utforske musikk og ville slippe alt annet for å satse på det.

Hamar var det beste stedet å vokse opp på. Og Haugen minnes varme og fine sommerdager i hagen på Hedmarktoppen. I et hus som har vært i familien lenge før han ble født.

– Det var ingen naboer, og skog rundt hele eiendommen. Vi hadde mange koselig stunder der. Det har alltid vært det trygge og gode stedet for meg.

Og er det en person som betyr litt ekstra så er det mormoren hans. Hun var lærer, og hadde ansvar med for elever med ulike problemer.

FORBILDE: Mormoren var alltid en god støtte for barnebarna, og hun er et stort forbilde for Haugen. Foto: Privat

– Mormor har lært meg mye om medmenneskelighet og forståelse for hva andre går gjennom. Hver tirsdag, fra barneskolen til videregående, var jeg og broren min hos henne for å gjøre lekser. Det reddet både karakterene og min frustrasjon over kjedelig skole.

– Hun er kanskje den sterkeste jeg kjenner, og ett bra forbilde for hele familien.

Se Haugen fortelle om mormoren og et annet familiemedlem som betyr mye for han, i videoen øverst i saken.

Stolt over barnebarnet

Mormoren, Wenche Eriksbakken, beskriver barnebarnet som en livlig og hyggelig gutt. I dag er hun stolt over det han har fått til, og at låtene hans har et så viktig budskap.

– Det er helt enestående, og jeg er så glad på hans vegne. Det er så godt å vite at det han formidler er så viktig for så mange. Til og med jeg får mange hyggelige meldinger og kommentarer.

Mormoren og familien har alltid vært opptatt av å la barna få dyrke de interessene de har, og hun husker godt da hun fikk høre musikken til barnebarnet for første gang.

– Da han kom tilbake fra studiet i Trondheim, spilte han en del av det han hadde laget for oss. Jeg ble så imponert over hvor vakkert og stille det var, at han ikke falt for fristelsen til å lage noe pompøst.

STOLTE: I Hver gang vi møtes forteller både mormoren og moren, Ann-Britt Eriksbakken, om hva veivalget til Haugen betyr for dem. Foto: TV 2

– Hvorfor tror du Stig har lyktes sånn med musikken sin?

– Jeg tror Stig har en evne til å formidle tanker og følelser som er allmenne. Det gir et felleskap og et håp å høre han synge.

Og mormor har vært på flere av konsertene til barnebarnet. Men selv var hun litt usikker på om hun kom til å passe inn i klientellet.

– Første gang Stig hadde konsert her på Hamar, tenkte jeg at jeg ikke kunne gå dit. Da sa alle at det var klart jeg måtte det! Jeg tenkte at ungdommen ville reagere på meg, men det har aldri hendt, sier hun og fortsetter:

– Det morsomste konsertene jeg har fått være med på, er Oslo Spektrum med Arif og konserten med Stavanger Symfoniorkester. Jeg er så imponert over hvor flott det ble. Det var en kjempeopplevelse.

– Både det å høre Stig og å få oppleve ungdommen som er så begeistret – det er foryngende for meg, sier hun til TV 2.

Spellemann-nominert

NOMINERT: Albumet «Hvite duer, sort magi» er nominert i tre kategorier til Spellemann 2021. Foto: Even Suseg, Jonathan Vivaas Kiise og Jasper Wiese.

I fjor kom Haugen ut med det kritikerroste albumet «Hvite duer, sort magi». Albumet har resultert i hele tre nominasjoner til Spellemann 2021 i kategoriene Rnb/soul, årets låtskriver og årets utgivelse.

– Det føles utrolig! Jeg elsker dette albumet, og har lagt ned uendelig mange timer i det. Det føles bra når arbeidet blir anerkjent.

– Vi får bare krysse fingrene og håpe på det beste. En nominasjon er en seier uansett!

STJERNE-DUO: Haugen har gjort stor suksess sammen med kompisen Arif Salum, kjent som rapperen Arif. Foto: Mariam Butt

I det siste har Haugen vært travelt opptatt i studio, sammen med venn og kollega, Arif Salum (35), kjent som rapperen Arif. Nå jobber de med ny musikk, som de foreløpig er ganske hemmelighetsfulle om.

– Vi satser på at folket skal få litt ny musikk de kan nyte våren, sier han til TV 2.

