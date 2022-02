Regjeringen vil ikke blande seg i folkeavstemningen

Eldreombudet krever at kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) sørger for at eldre kan delta i folkeavstemningen i Innlandet. Men kommunalministeren sier ansvaret ligger hos fylkeskommunen.

Frem til torsdag 17. februar er det folkeavstemning i Innlandet fylkeskommune om eventuell oppløsning av storfylket. For første gang avholdes et hel-digitalt valg i Norge. I praksis betyr det at flere grupper ikke får være med å stemme, sier Eldreombud Bente Lund Jacobsen,

– Dette advarte vi mot på forhånd. 50 000 er utestengt fra å gjøre sin borgerplikt, 35 000 av disse fordi de ikke har digital-identifikasjon som kreves for å stemme.

Veileder satt til side

Valget er allerede påklaget til Sivilombudet og Diskrimineringsnemda. Nå følger Eldreombudet etter og har levert et brev til kommunalministeren der de krever at de demokratiske rettighetene til borgerne holdes.

– Departementet utformet en veileder i 2020 som omhandler nettopp folkeavstemninger i fylker og kommuner. Den har Innlandet valgt å ikke følge. Derfor må statsråden ta grep sier Bente Lund Jacobsen til TV 2.

– Jeg kan ikke begripe at de ikke kan sette opp en vanlig valgurne slik at de som vil stemme manuelt får tilgang til dette.

Avgjøres lokalt

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier det er uheldig at enkelte grupper ikke får deltatt i folkeavstemningen, men at det er opp til fylkeskommunen selv å avgjøre hvordan de holder avstemning.

AVGJØRES LOKALT: Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) oppfordrer fylkeskommunen å finne løsninger slik at alle kan delta i folkeavstemningen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg er opptatt av at innbyggerne skal bli hørt i saker som angår dem. Deling av fylkeskommunen er en sak som berører alle, og fylkeskommunene må selv beslutte hvordan de ønsker å involvere innbyggerne sine, sier Gram til TV 2.

Kommunalministeren vil ikke gripe inn i avstemningen som avsluttes torsdag klokken 15:00.

– Det er er opp til fylkeskommunene selv å bestemme og gjennomføre en slik avstemning.

Skylder på pandemien

Fylkesordfører Even Alexander Hagen sier til TV 2 at folkeavstemninger ikke er underlagt valgloven fordi utfallet uansett kun er rådgivende. Videre at det er smittevernhensyn som gjør at de har valgt å holde folkeavstemningen digitalt.

– Vi har ingen hjemmel til å tvinge våre kommuner til å holde fysiske valg dersom de ikke vil. I dette tilfelle var det flere av kommunene som ikke kunne gjennomføre dette på grunn av høyt smittetrykk, sier Hagen til TV 2.

PANDEMI: Even Aleksander Hagen (Ap) sier at valget holdes digitalt av smittvernhensyn. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Kritisk

Eldreombudet er kritiske til at fylkeskommunen begrunner valget om å holde en digital folkeavstemning med pandemien.

– Det ble jo utformet en egen smittevernsveileder i forkant av stortingsvalget 2021. Og så har jo både Kristiansund og Sveio kommune nylig gjennomført folkeavstemninger med fysiske stemmesedler. Pandemien er ikke god nok grunn til å sette til side grunnlovfestede rettigheter sier Lund Jacobsen.

Bør tilrettelegge

Selv om kommunalminister Bjørn Arild Gram ikke vil gripe inn så oppfordrer han fylkeskommunen om bruke tiden som er igjen av valget til å tilrettelegge for at de som ikke har digital-identifikasjon får stemt.

– Nå har vi vært i en spesiell situasjon midt i en pandemi, og jeg forstår at det er bakgrunnen for at Innlandet har valgt å gå for en heldigital løsning i sin folkeavstemning. Jeg oppfordrer fylkeskommunen til å finne løsninger som sikrer at alle som vil stemme, får den muligheten, sier Gram.