Sykdommen hindret Sophie Elise fra å delta i avgjørende konkurranse

Da de seks gjenværende «Farmen kjendis»-deltakerne skulle konkurrere i sying, valgte influenser Sophie Elise Isachsen (27) å stå over konkurransen.

Det tilspisser seg i innspurten av årets «Farmen kjendis»-sesong, hvor seks deltakere kjemper om å stikke av med seieren.

Influenserne Marna Haugen (40), Øyunn Krogh (26) og Sophie Elise Isachsen (27), artist Heine Totland (51), tidligere håndballspiller Kjersti Grini (50) og Norges tøffeste-vinner Isak Dreyer (28) skulle onsdag kjempe seg videre i gårdskonkurransene.

I sykonkurransen valgte derimot en av deltakerne å stå over, og ga fra seg muligheten til å sikre plassen sin videre.

Ønsket ikke stå i en kjip situasjon

Etter Dreyer vant den første gårdskonkurransen skal de resterende deltakerne finne ut av hvem som er best til å sy.

Isachsen velger dog å stå over konkurransen på grunn av en sykdom.

SYKONKURRANSE: Kjersti Grini, Heine Totland, Marna Haugen og Øyunn Krogh konkurrerte om å vinne den andre gårdskonkurransen. Foto: TV 2

– Jeg har bestemt meg for å stå over denne konkurransen fordi jeg vet jeg ikke har noen sjans i den. Jeg har en sykdom som gjør at hendene alltid skjelver, og rister. Alt finarbeid er ekstremt vanskelig, og ikke minst vondt, forklarer Isachsen i onsdagens episoden.

SJOKKERTE SEG SELV: Sophie Elise Isachsen ble overveldet da hun, sammen med Marna Haugen, vant kunnskapskonkurransen på Farmen kjendis. Foto: TV 2/Alex Iversen

27-åringen lider nemlig av essensiell tremor – en ufrivillig, rytmisk skjelvingen i hendene.

Isachsen ønsker ikke å utdype noe mer om sykdommen, men skriver i en SMS til TV 2 at dette var noe hun snakket med produksjonen om i forkant, og at alle var innforstått med avgjørelsen.

– Det er ikke noe å utdype, annet enn at sykdommen gir skjelving i hendene, så pirke-arbeid er nesten umulig. Derfor stod jeg over, skriver hun.

VONDT: Finarbeid, som å sy, er spesielt vanskelig og vondt for Sophie Elise Isachsen. Foto: TV 2

I onsdagens episode sier hun videre at hun ikke ønsket å sette seg selv i en kjip situasjon.

– Jeg kan gi denne til noen andre, sier hun.

Tøffe perioder

I 2014 uttalte Isachsen til Side2 at hun hadde hatt sykdommen i mange år, men lærte seg med årene å leve med den. Likevel har det vært tøffe perioder for den populære influenseren.

– På ungdomsskolen kunne jeg for eksempel ikke holde en blyant. Da fikk jeg en PC i stedet, som jeg kunne skrive på, fortalte Isachsen i 2014.

På bloggen har hun også åpnet opp om sykdommen med leserne sine. I 2019 skrev hun at hun også kjente på skjelvinger i nakken.

«Sykdommen er ikke farlig, og jeg har holdt den i sjakk i flere år med medisiner, selv om jeg alltid har vært litt skjelven og hatt problemer med små bevegelser», skrev hun.

Ifølge Norsk helseinformatikk (NHI) kan skjelvingene forverres ved opphisselse, engstelse og når man er sliten. Det finnes derimot ingen behandling for å helbrede tilstanden.

Ifølge Isachsen er det ingen andre i familien hennes som lider av essensiell tremor. Ifølge NHI skyldes symptomene en feilfunksjon i nervene, enkelte steder i hjernene. Årsaken til feilfunksjonen er derimot usikker.

