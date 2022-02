Derfor vil hun ikke feire om hun vinner

Elsa Søllesvik, bedre kjent under artistnavnet Elsie Bay, er en av de som skal stå på scenen i H3 arena under årets Melodi Grand Prix-finale på lørdag.

Må spare feiring

Elsie Bay har lenge hatt høye odds for å vinne finalen, kun forbigått av duoen Subwoolfer.

Til tross for favoritt-stempelet blir det ingen fest lørdag kveld dersom artisten skulle stikke av med seieren.

– Folk tenker sikkert at hvis jeg vinner blir det poppet champagne og sånne ting. Men hvis jeg vinner må jeg inn igjen i H3 arena på mandagen og spille inn et opptak i tilfelle noe skal gå galt i Eurovision, forteller hun.

Det er i tilfelle man ikke kan være til stede under den internasjonale finalen i Torino at vinneren skal spille inn opptredenen dersom de vinner.

– Hvis jeg vinner, tar jeg det helt med ro så jeg er klar til å gjøre mitt beste på mandagen, så får vi ta festen senere, avslører artisten.

FINALE: På lørdag skal Elsie Bay stå på scenen med låten "Death of us". Foto: Terje Pedersen / NTB

Dobbel vinnersjanse

Dette er likevel ikke Elsie Bays første deltakelse i MGP. I fjor deltok hun som låtskriver for artisten Emmy med låten «Witch Woods», som også kom til den nasjonale finalen.

– Det var en opplevelse som gjorde at jeg ble veldig nysgjerrig på MGP, og jeg fikk veldig lyst til å skrive flere låter for MGP for jeg hadde det så gøy i fjor, forteller hun.

Også i år deltar hun som låtskriver på medfinalist Oda Gondrosens låt «Hammer of Thor». Hun har dermed dobbel sjanse for å komme til den internasjonale finalen i Torino, riktig nok enten som låtskriver eller artist.

Elsie Bay var i Malmø sammen med de to låtskriverne hun skrev sangen med, da hun fant ut at hun var forhåndskvalifisert og dermed gikk rett til finalen.

– Det føltes veldig, veldig, veldig bra! Vi var en gjeng som allerede var invisterte i låten som var samla når vi fikk vite det. Så da fikk vi feira litt sammen, sier 25-åringen.

LÅTSKRIVER: Elsa har også deltatt som låtskriver, må medfinalist Oda Gondrosens låt «Hammer Of Thor». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK/NTB

Spellemannominasjon og over 35 millioner streams

Elsie Bay var tidligere en del av duoen Elsa og Emilie, som blant annet var med å gi lyd til TV-serien SKAM og har over 35 millioner streams på Spotify. I tillegg ble duoen nominert til Spellemann.

Hun forteller at det var etter at duoen skilte lag hun innså at det også var en mulighet å skrive låter for andre.

Likevel lengtet hun tilbake til å selv stå på scenen.

– Jeg klarte ikke å legge den artist-tanken helt på hylla likevel. Så jeg ønsker jo å drive med begge deler, forteller hun.

FAVORITT: Elsie Bay har høye odds for å vinne finalen, kun forbigått av duoen Subwoolfer. Foto: Terje Pedersen/NTB

Favoritt til å vinne

Til tross for at artisten og Subwoofler ligger tett på vinnerlista, er det mye som skiller sangene.

– Min låt er en balade og er veldig rolig, og jeg tror jo at mange liker det hvis vi ser på flere av de som har blitt stemt videre. Farida og Sofie (Fjellvang) for eksempel har jo også veldig rolige låter. Samtidig har Subwoolfer en veldig gøyal låt som har gjort det bra på TikTok, og sånt, sier Elsie Bay.

Hun legger likevel ikke skjul på at det hadde betydd mye å vinne.

– Det er jo ingenting som er som Eurovision. Det er jo veldig stort. 200 millioner tv-seere. Så det er jo ingen bedre arena egentlig for å vise fram musikken sin, avslutter artisten.