Vedum ba Regjeringsadvokaten om Stoltenberg-råd etter middagsavsløringene

En snau uke etter avsløringene om en hemmeligholdt samtale med statsminister Støre og to omstridte middager sendte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) to brev til Regjeringsadvokaten og ba om råd før han ansatte Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. Nå nekter han å fortelle hvorfor.

De to brevene står oppført i Finansdepartementets offentlige postjournal, som TV 2 har bedt om innsyn i.

Mandag 17. januar sendte Vedums departement et brev med tittelen «Notat om sentralbankens uavhengighet» og mandag uken etter enda et brev, med tittelen «Rekruttering av ny sentralbanksjef for perioden 2022 - 2028».

Vedum ansatte 4. februar Jens Stoltenberg som ny sjef for Norges Bank, og valgte å vrake dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache fra jobben. Istedet skal hun være vikar for Stoltenberg frem til han kan avslutte sin periode som generalsekretær i Nato.

VRAKET AV VEDUM: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I postjournalen har Vedums departement valgt å hemmeligholde hvem brevene er sendt til og i departementet har i en uke ikke besvart TV 2s spørsmål om dette.

Koblet inn Regjeringsadvokaten

Men tirsdag, samme dag som Vedum skal svare Kontrollkomiteen i Stortinget på 17 spørsmål om ansettelsesprosessen, velger Finansdepartementet å snu og svare på hvem de har bedt om råd helt i innspurten av ansettelsesprosessen.

«Begge oversendelsene gikk til Regjeringsadvokaten», skriver rådgiver Kristofer Stavseng i kommunikasjonsavdelingen til TV 2.

Så langt TV 2 kjenner til er dette første gang Vedum velger å koble inn Regjeringsadvokaten i ansettelsesprosessen, som på dette tidspunktet hadde pågått i fem måneder.

En rekke avsløringer

Uken før Finansdepartementets første brev til Regjeringsadvokaten dominerte ansettelsesprosessen nyhetsbildet etter en rekke avsløringer i Aftenposten og TV 2 om til da ukjent og hemmeligholdt kontakt mellom Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre.

KAKEDELING: De tidligere Ap-statsministrene Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg delte kake med partileder Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Foto: Terje Pedersen

Støre hadde i desember tilbakeholdt opplysninger om at han 24. oktober 2021 - ti dager etter at Støre tiltrådte som statsminister - gikk tur med Stoltenberg, hvor Stoltenberg informerte Støre om at han vurderte å søke på jobben som sentralbanksjef. Men overfor TV 2 innrømmet han likevel samtalen 10. januar.

I tillegg avslørte Aftenposten at Jens Stoltenberg i januar 2020 hadde deltatt i en middag med oljefondssjef Nicolai Tangen, hjemme hos investor, Støre-venn og tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtlands sønn, Knut Brundtland, hvor jobben som sentralbanksjef ble nevnt.

TV 2 avslørte også at Støre i mai hadde deltatt i en middag hjemme hos sin venn Knut Brundtland, også da med Nicolai Tangen. I middagen ble jobben som sentralbanksjef diskutert og Tangen nevnte Stoltenbergs navn som en mulig ny sentralbanksjef.

Det er først etter disse avsløringene og at et bredt flertall av partiene på Stortinget uttalte seg kritiske til at regjeringen vurderte å ansette Stoltenberg, fremfor dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, at Vedum altså kobler inn Regjeringsadvokaten.

Vedum tviholder på hemmelighold

Men Vedum og hans departement avviser blankt å svare på noen spørsmål om årsaken til dette. De vil også hemmeligholde dokumentene, skriver de til TV 2:

«Regjeringsadvokatens rettslige rådgivning kan unntas offentlighet i medhold av offentleglova § 15 første ledd første punktum. Det er fast og langvarig praksis, praktisert under ulike regjeringer, for at det ikke utvises merinnsyn i slike råd, se Retningslinjer for foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten punkt 3.3.3. Vi kommer derfor ikke til å omtale innholdet i denne rådgivningen.»

– Hvilke prosesser pågikk i departementet knyttet til ansettelsen i perioden 17-31. januar?

«I den aktuelle perioden arbeidet Finansdepartementet med å ferdigstille arbeidet med ansettelse av ny sentralbanksjef. Dette arbeidet ble som kjent ferdigstilt ved den kongelige resolusjonen 4. februar 2022» skriver Stavseng i Finansdepartementet.